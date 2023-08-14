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Большинство врачей против запрета продажи препаратов для аборта

Иллюстративное фото

Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом "Справочник врача", выступают против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Согласно опросу, об отрицательном отношении к этой мере повышения рождаемости заявили 59% врачей, 19% сообщили о нейтральной позиции и 22% одобрили инициативу, пишет "Коммерсантъ".

Участники опроса полагают, что запрет свободной продажи препаратов для прерывания беременности приведёт к увеличению числа криминальных абортов (87%) и росту материнской смертности (44%), к большому проценту отказа от детей и случаев убийств новорожденных, а также к всплеску "медицинского туризма". Только 10% опрошенных медиков считают, что подобные меры могут снизить количество абортов и обеспечить прирост рождаемости.


Кроме того, почти половина (45%) врачей полагают, что только мнение женщины следует воспринимать в качестве решающего в отношении аборта, а 33% — что это должно быть решение пары. В отношении экстренной контрацепции (сразу после полового акта) за свободный выбор женщины высказалась половина врачей и только 5% согласились с тем, что экстренная контрацепция считается медикаментозным абортом и должна быть запрещена.

Медиков также спросили, каким образом следует проводить эффективную профилактику нежелательных беременностей. 77% респондентов заявили, что необходимо увеличить доходы населения. 71% высказались за масштабную просветительскую работу при господдержке и достаточном финансировании. Половина участников опроса считает необходимым увеличить финансовую поддержку молодых семей и матерей-одиночек. О госпрограммах по контрацепции для малообеспеченных граждан заявили 55% опрошенных, 44% упомянули об уроках секс-просвещения в школах и университетах.

"Коммерсантъ" обратился к нескольким гинекологам с просьбой прокомментировать опрос, но все они отказались, заявив, что тема имеет "политический контекст".

  • Согласно данным Росстата, относительный уровень рождаемости с января по июнь текущего года, 8,5 детей на 1000 человек населения, стал одним из худших в современной истории России. Ниже этот показатель был только в 1999 году – 8,3 ребёнка на 1000 человек населения.
  • Кремль запретил подконтрольным СМИ сообщать о минимальной за время правления Владимира Путина рождаемости в России.
  • В середине июля глава российского Минздрава Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" заявил, что в России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности.
  • По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году спрос россиян на препараты для прерывания беременности вырос сразу на 50-60 процентов. Эксперты считают, что такая динамика связана с сомнениями женщин в необходимости рожать детей в текущей политической обстановке.

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