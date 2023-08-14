Большинство врачей против запрета продажи препаратов для аборта

Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом "Справочник врача", выступают против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Согласно опросу, об отрицательном отношении к этой мере повышения рождаемости заявили 59% врачей, 19% сообщили о нейтральной позиции и 22% одобрили инициативу, пишет "Коммерсантъ".
Участники опроса полагают, что запрет свободной продажи препаратов для прерывания беременности приведёт к увеличению числа криминальных абортов (87%) и росту материнской смертности (44%), к большому проценту отказа от детей и случаев убийств новорожденных, а также к всплеску "медицинского туризма". Только 10% опрошенных медиков считают, что подобные меры могут снизить количество абортов и обеспечить прирост рождаемости.
Кроме того, почти половина (45%) врачей полагают, что только мнение женщины следует воспринимать в качестве решающего в отношении аборта, а 33% — что это должно быть решение пары. В отношении экстренной контрацепции (сразу после полового акта) за свободный выбор женщины высказалась половина врачей и только 5% согласились с тем, что экстренная контрацепция считается медикаментозным абортом и должна быть запрещена.
Медиков также спросили, каким образом следует проводить эффективную профилактику нежелательных беременностей. 77% респондентов заявили, что необходимо увеличить доходы населения. 71% высказались за масштабную просветительскую работу при господдержке и достаточном финансировании. Половина участников опроса считает необходимым увеличить финансовую поддержку молодых семей и матерей-одиночек. О госпрограммах по контрацепции для малообеспеченных граждан заявили 55% опрошенных, 44% упомянули об уроках секс-просвещения в школах и университетах.
"Коммерсантъ" обратился к нескольким гинекологам с просьбой прокомментировать опрос, но все они отказались, заявив, что тема имеет "политический контекст".
- Согласно данным Росстата, относительный уровень рождаемости с января по июнь текущего года, 8,5 детей на 1000 человек населения, стал одним из худших в современной истории России. Ниже этот показатель был только в 1999 году – 8,3 ребёнка на 1000 человек населения.
- Кремль запретил подконтрольным СМИ сообщать о минимальной за время правления Владимира Путина рождаемости в России.
- В середине июля глава российского Минздрава Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" заявил, что в России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности.
- По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году спрос россиян на препараты для прерывания беременности вырос сразу на 50-60 процентов. Эксперты считают, что такая динамика связана с сомнениями женщин в необходимости рожать детей в текущей политической обстановке.
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