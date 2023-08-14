Большинство врачей против запрета продажи препаратов для аборта

Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом "Справочник врача", выступают против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Согласно опросу, об отрицательном отношении к этой мере повышения рождаемости заявили 59% врачей, 19% сообщили о нейтральной позиции и 22% одобрили инициативу, пишет "Коммерсантъ".

Участники опроса полагают, что запрет свободной продажи препаратов для прерывания беременности приведёт к увеличению числа криминальных абортов (87%) и росту материнской смертности (44%), к большому проценту отказа от детей и случаев убийств новорожденных, а также к всплеску "медицинского туризма". Только 10% опрошенных медиков считают, что подобные меры могут снизить количество абортов и обеспечить прирост рождаемости.



Кроме того, почти половина (45%) врачей полагают, что только мнение женщины следует воспринимать в качестве решающего в отношении аборта, а 33% — что это должно быть решение пары. В отношении экстренной контрацепции (сразу после полового акта) за свободный выбор женщины высказалась половина врачей и только 5% согласились с тем, что экстренная контрацепция считается медикаментозным абортом и должна быть запрещена.

Медиков также спросили, каким образом следует проводить эффективную профилактику нежелательных беременностей. 77% респондентов заявили, что необходимо увеличить доходы населения. 71% высказались за масштабную просветительскую работу при господдержке и достаточном финансировании. Половина участников опроса считает необходимым увеличить финансовую поддержку молодых семей и матерей-одиночек. О госпрограммах по контрацепции для малообеспеченных граждан заявили 55% опрошенных, 44% упомянули об уроках секс-просвещения в школах и университетах.

"Коммерсантъ" обратился к нескольким гинекологам с просьбой прокомментировать опрос, но все они отказались, заявив, что тема имеет "политический контекст".