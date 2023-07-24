Кремль ввёл цензуру на сообщения о минимальной рождаемости в России 

Кремль запретил подконтрольным СМИ сообщать о минимальной за время правления Владимира Путина рождаемости в России, сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники в государственных информационных агентствах ТАСС и РИА "Новости".

Со слов источников, жёсткую цензуру ввели после совещания Путина с главой Минздрава Михаилом Мурашко, которое состоялось 12 июля. После него глава ведомства сделал ряд вызвавших общественный резонанс заявлений об ограничении прав женщин - в частности, Мурашко выступил с идеей запретить услуги по прерыванию беременности для коммерческих клиник и ввести ограничение на продажу препаратов для медикаментозного аборта.

В это же время Росстат зафиксировал рекордное падение уровня рождаемости. По данным ведомства, с января по июнь в стране появились на свет 511,7 тысячи детей. В сравнении с тем же периодом прошлого года число родившихся снизилось на 11,5 тысячи, или на 1,2%. При этом прошлогодние показатели оказались худшими более чем за двадцать последних лет.

Также, согласно данным Росстата, относительный уровень рождаемости с января по июнь текущего года, 8,5 детей на 1000 человек населения, стал одним из худших в современной истории России. Ниже этот показатель был только в 1999 году – 8,3 ребёнка на 1000 человек населения.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что с точки зрения демографии страна находится "в очень тяжёлом положении".