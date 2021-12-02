Большинство врачей в России не уверены в скором конце пандемии

Большинство врачей в России не ожидают значительного снижения заболеваемости COVID-19 в ближайшие месяцы и считают, что говорить о скорой победе над пандемией пока преждевременно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный компаниями "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстрах" и платформой для врачей "Доктор на работе".

При этом подавляющее число врачей считают, что борьбе с коронавирусной инфекцией мешает поведение довольно значительной части россиян. Так, среди причин распространения вируса 84 процента опрошенных назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контактов с предполагаемыми носителями инфекции, 77 процентов — отказ носить маски, 74 процента — активное посещение общественных мест, 73 процента — нежелание вакцинироваться.

При этом больше половины опрошенных врачей (55%) считают, что дополнительные ограничительные меры вводить не нужно.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 33 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер 1221 пациент.

В Москве со 2 декабря заработал новый алгоритм выдачи медотводов от прививки против COVID-19. Он предполагает, данные о наличии противопоказаний к прививке будут направляться на портал "Госуслуг", где будет формироваться справка по единому федеральному стандарту.

Сколько людей в России имеют медотводы от вакцинации против COVID-19, сейчас неизвестно. Как выяснил "Коммерсантъ", в большинстве регионов не ведут такую статистику.

Российские власти в последние дни ужесточают ограничения в связи с распространением нового штамма "омикрон". Официально ни у кого из заболевших COVID-19 россиян он пока не выявлен. Однако власти и медики говорят, что его появление в стране "неизбежно".

Как стало известно в четверг, в связи с угрозой распространения нового штамма в Японии отменён финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Первый случай заражения "омикроном", был зарегистрирован в Японии 30 ноября. Власти страны временно запретили въезд на свою территорию всем иностранным гражданам.

Штамм "омикрон"был обнаружен в первой половине ноября в ЮАР. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие варианты, и содержит большое количество мутаций. В 23 странах, в том числе в ряде государств Евросоюза, выявлено более 200 случаев заражения "омикроном". В среду появились сообщения о первом случае заражения в США.