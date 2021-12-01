В России и других странах ужесточают ограничения из-за "омикрона"

Правительства разных стран продолжают вводить ограничения и ужесточать карантинные меры, пытаясь предупредить распространение штамма коронавируса "омикрон", обнаруженного в ЮАР.

По данным на 30 ноября, по меньшей мере, 20 странах, в том числе в 11 странах Евросоюза выявлены более 200 случаев заражения новым штаммом коронавируса. Как сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, все известные 44 случая заболевания в ЕС протекали бессимптомно или со слабыми симптомами. Ни одного тяжелого или смертельного случая заболевания в странах Евросоюза не зарегистрировано, подчеркнули в центре.

В России штамм "омикрон" ни у кого из заболевших COVID-19 пока не выявлен, сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. В тоже время главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что новый штамм может появится в России уже скоро. Однако, как считает профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн, пока нет оснований полагать, что он вызывает тяжелые заболевания и смертельно опасен.

Британские ученые также заявляют, что говорить о том, как этот вариант вируса повлияет на тяжесть заболевания и об эффективности имеющихся вакцин против него, пока рано.

Тем не менее, российские власти ужесточают некоторые ограничительные меры в связи с появлением штамма "омикрон". Так, с 28 ноября Россия ограничила въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга. Тем, кто вернулся в Россию из стран, где выявлен высокий риск заразиться новым штаммом коронавируса, необходимо будет провести 14 дней в карантине, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, сокращается срок действия ПЦР-тестов: так, отрицательный тест на COVID-19 будет действителен в течение 48 часов, а не 72 часа.

Американские власти также планируют ввести более строгие требования к тестированию для всех въезжающих в США, включая американцев, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, все желающие въехать в США должны будут пройти тестирование за день до вылета независимо от того, вакцинированы они или нет, и из какой страны вылетают. Кроме того, рассматриваются варианты повторного тестирования в течение трех-пяти дней и недельного карантина даже при отрицательных тестах.

В Греции ввели штрафы в размере 100 евро для людей старше 60 лет, которые отказываются от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Штраф нужно будет платить ежемесячно. Все деньги направят в специальный фонд для финансирования греческих больниц, где, по словам премьера, в основном проходят лечение те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них погибают. Мицотакис подчеркнул, что новый штамм коронавируса вызывает серьезное беспокойство , "потому что напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, пока находит почву для выживания, особенно среди непривитых".