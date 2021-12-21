Большинство жалоб РКН на соцсети касается постов в поддержку Навального

Большинство жалоб Роскомнадзора на так называемый "вредный" контент в Интернете, в том числе в соцсетях, касается не призывов к суициду или детской порнографии, а постов о протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это выяснила Русская служба Би-би-си.

За неудаление контента, который российские власти считают вредным, корпорациям Meta (владельцу соцсетей Facebook и Instagram), Twitter (владеет одноимённой соцсетью) и Google (владеет Youtube) грозят многомиллионные штрафы.

Как отмечается в расследовании Би-би-си, с начала 2021 года Роскомнадзор подал более 60 исков к западным соцсетям, требуя оштрафовать их за нежелание блокировать ссылки на контент, который считается незаконным в России. Российские власти этим охотно пользуются: общая сумма штрафов, наложенных на соцсети с начала года, составила более 150 млн рублей.

Как утверждается в расследовании, подавляющее большинство ссылок, на которые в своих жалобах ссылается Роскомнадзор и по которым приняты судебные решения о штрафах, ведут на записи о протестных акциях.

Количество публикаций, связанных с наркотиками, суицидом или порнографией (на необходимость борьбы с которыми ссылаются российские власти, обосновывая запросы на удаление контента), Би-би-си оценивает как "мизерное" - например, суицидам посвящены 12 ссылок из почти 500. При этом акциям в защиту Навального, которые прошли в России в январе-феврале, посвящены более 250 ссылок. Власти требуют их удалить, утверждая, что акции не согласованы и на них зовут несовершеннолетних. При этом далеко не всегда публикации содержат прямые призывы на акции, время и место их проведения или фамилию Навального.

Помимо постов об акциях протеста, Роскомнадзор штрафует соцсети также за шутки про власти. Во всех соцсетях ведомство нашло посты с "явным неуважением государству, конституции и президенту Российской Федерации".

Западные соцсети пытаются сотрудничать с российскими властями - отмечает Би-би-си. Так, твиттер после замедления трафика весной 2021 года удалил более 90 процентов ссылок с "запрещенной информацией". Перед выборами в Госдуму Google и телеграм блокировали или удаляли материалы о так называемом Умном голосовании. Некоторые публикации соцсети, однако, не удаляют, в том числе и публикации в аккаунтах самого Навального или блогеров с большой аудиторией.