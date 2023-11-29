Домашнее насилие в России – это проблема, с которой сталкиваются в основном женщины. К такому выводу пришли авторы исследования из Консорциума женских неправительственных объединений.

Составители отчёта проанализировали более 156,5 тысяч приговоров с 2011-го по сентябрь 2022 года по делам о причинении тяжкого вреда здоровью где потерпевшая или потерпевший остались живы.

Исследование показало, что абсолютное большинство агрессоров — это мужчины, которые преимущественно причиняют тяжкий вред здоровью как мужчинам — 81%, так и женщинам — 82%. При этом не менее 43% потерпевших женщин пострадали от рук партнера или родственника. У мужчин эта доля составляет 16%, говорится в отчёте.

Отдельно в отчёте проанализированы, заявления обвиняемых о нападении со стороны потерпевшего, а также о противоправном и аморальном поведении для того, чтобы изучить, учитывает ли суд эти факторы при вынесении приговора в качестве смягчающего обстоятельства.

Исследование показало, что почти 80% женщин, применивших насилие к мужчинам, говорили о том, что они защищались. При этом в 43% случаев суд признал поведение противоправным, а в 16% — аморальным.

Составители отчёта также изучили дела, которые рассматривали в общем и особом порядке – без проведения судебного разбирательства и оценки доказательств. Особый порядок в таких делах был отменён в июле 2020 года.

При анализе приговоров с обычным и с особым порядком доля подсудимых женщин, заявивших о защите, уменьшается в три раза — с 79% до 28%. При этом для мужчин снижается с 17% при исключении особого порядка до 9% — при включении.

Исследователи предполагают, что из-за войны России против Украины ожидается дальнейшее обострение ситуаций, связанных с домашним насилием. Люди, которые участвуют в военных действиях, будут со временем переживать постравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно начинается, как правило, через полгода после стрессового события, отмечается в документе.

Согласно выводам исследователей, официальная статистика судебного департамента России не даёт представления обо всех насильственных преступлениях в стране, а жертвы насилия (по различным данным — до половины) часто не обращаются в полицию или к правозащитным организациям из-за боязни осуждения со стороны общества. Такая ситуация складывается в том числе из-за несовершенства законодательной базы в части домашнего насилия, говорится в отчёте.

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