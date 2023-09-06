Ежегодно около 700 тысяч россиян могут регулярно сталкиваться с домашним насилием. Это следует из длительного исследования Агентства стратегических инициатив.

По результатам лонгитюдного исследования, в котором приняли участие порядка 40 тысяч россиян, почти 10% граждан – более 14 миллионов человек – находятся в тяжёлой депрессии. Неизвестно, идёт ли речь о поставленном диагнозе или о самоощущении респондентов.

Среди сложных жизненных ситуаций, влияющих на качество их жизни, опрошенные называли одиночество, тяжёлую болезнь, смерть близкого, погашение кредитов и домашнее насилие.

"Здесь мы видим огромный потенциал для нашей страны, потому что по показателю ВВП на душу населения ряд стран имеет аналогичные показатели, как и Россия, но при этом выглядит лучше нас по социальному прогрессу", – сказала глава АСИ Светлана Чупшева, представившая результаты исследования. "Точки роста" агентство видит в сфере здравоохранения, образования и доходов граждан, эвфемистически указала на проблемы Чупшева.

Сегодня в России с домашним насилием борются преимущественно негосударственные центры: "Насилию.нет", "Сёстры", "Инго" и другие. Государство от решения проблемы на законодательном уровне устранилось. За последние годы законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.