Противостояние США и Ирана набирает обороты. Пентагон сосредотачивает возле иранских границ все больше сил, в то время как Тегеран начал собственные военные учения в Ормузском проливе – возле главной американской эскадры в регионе. Высший руководитель Ирана, великий аятолла Али Хаменеи 1 февраля вновь заявил, что в случае атаки США на Иран начнется большая война, которая охватит весь регион.

2 февраля иранское агентство Fars сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкина распорядился начать новые переговоры с Вашингтоном. Как ожидается, они могут начаться в Турции в течение нескольких ближайших дней. Одновременно Али Хаменеи также заявил, что Иран не является "инициатором войны" и не нападает на другие страны, но готов ответить "мощным ударом на удар".

Президент США Дональд Трамп ранее распорядился нарастить военно-морскую группировку на Ближнем Востоке и не исключил нанесения ударов по Ирану – если Тегеран откажется удовлетворить его главные требования или если власти Ирана продолжат жестоко подавлять протесты. Ранее Трамп сообщил, что Иран сейчас "уже ведет серьезные переговоры" с США, результатом которых, по его словам, "могло бы стать что-то приемлемое". Какие-либо подробности о возможных контактах представителей иранских властей и США не известны.

Пентагон также усиливает свои системы противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке из-за опасений возможного ответа Ирана, сообщает издание The Wall Street Journal. Эти меры принимаются на случай, если Дональд Трамп в ближайшее время все же прикажет нанести удары по Ирану, что может вызвать сопоставимый ответ со стороны Тегерана. В первую очередь речь идет о защите Израиля, союзников США и американских военных баз на Ближнем Востоке. В настоящее время американские военные приступили к развертыванию в регионе дополнительных комплексов противоракетной обороны THAAD и Patriot.

О сложившейся ситуации в интервью РС рассуждает востоковед, военно-политический аналитик Василий Семенов:

– Есть ли какие-то новые детали, свидетельствующие, что американская атака на Иран становится почти неизбежной?

– Я бы обратил внимание на то, что в пятницу побывавший в Вашингтоне министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман Аль Сауд, сын нынешнего короля Салмана и родной брат наследного принца и фактического правителя Мухаммеда бин Салмана, заявил на закрытом совещании в Белом доме (об этом стало известно сегодня), что если Дональд Трамп не выполнит свои угрозы в отношении Тегерана, иранский режим в итоге станет сильнее. Об этом изданию Axios сообщили четыре источника, присутствовавшие на встрече.

Это очень важно потому, что показывает, как изменилась позиция Эр-Рияда – по сравнению с прежними публичными заявлениями Саудовской Аравии, до сих пор предостерегавшей стороны от "эскалации". Можно вспомнить "глубокую обеспокоенность", выраженную наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Трампу три недели назад. Это предупреждение, по словам президента США, стало одной из причин, по которой Трамп решил отложить удар по Ирану. Получается, что теперь обострения с главной арабской страной Персидского залива в этой связи Белому дому более бояться нечего. Одной из причин изменения позиции может быть то, что саудовцы решили, что Трамп однозначно принял решение нанести удар, и не хотят, чтобы потом их воспринимали как противников Вашингтона. Наоборот, они теперь готовы выглядеть союзниками США в потенциальной войне.

Трамп отдал приказ о масштабном наращивании американского военного присутствия в Персидском заливе, хотя представители Белого дома настаивают, что он еще не принял окончательного решения и по-прежнему готов к дипломатическим переговорам. В данный момент серьезных прямых переговоров между США и Ираном нет. Американские чиновники говорят, что Тегеран, похоже, не заинтересован в сделке на максималистских условиях США.

В прошлый четверг Халид бин Салман провел длительное совещание в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

По словам источника, знакомого с ситуацией, основное внимание было уделено возможности американского удара по Ирану. Есть данные, что Халид бин Салман сказал, что, по мнению Эр-Рияда, Трампу придется обязательно начать военные действия, после нескольких недель угроз, но также придется учесть и все риски региональной эскалации. "Но если этого не произойдет, это только придаст уверенности иранскому режиму", – отметил саудовский министр обороны, по словам источников, присутствовавших на встрече.

Два источника заявили, что, по их мнению, эти его слова отражали содержание общего послания, которое он передал от монархий Персидского залива в Белом доме президенту США. Однако Халид бин Салман также потом добавил, что покинул эту встречу, не имея четкого представления о стратегии или намерениях администрации Трампа в отношении Ирана", – отмечает Василий Семенов.

2 февраля стало известно, что параллельно с зондированием возможности начала прямых переговоров с США в Турции Иран, готовясь к возможному американскому воздушному удару, продолжает работы по укреплению защиты своего главного ядерного объекта в Натанзе вблизи города Исфахан и работы по расширению такого же комплекса в Талегане.

Пентагон и Белый дом уже представили Трампу возможные сценарии нападения на Иран, пишет The Wall Street Journal. Среди них есть так называемый "большой план", предусматривающий нанесение масштабных ударов по главным правительственным и административным объектам и военным базам иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). К более ограниченным вариантам относятся разные символические удары по некоторым целям, что оставляет Вашингтону пространство для маневра – либо для начала серьезных переговоров, либо, если Иран и в этом случае не согласится на сделку, устраивающую Трампа, для начала массированных бомбардировок.

Когда Израиль и США летом прошлого года провели атаковали Иран с воздуха, многие годы развиваемая Тегераном сеть его региональных прокси-сил и союзных ему вооруженных группировок в основном оставалась в стороне. Однако, по мнению ряда экспертов, так называемая "шиитская ось сопротивления", как ожидается, сейчас вступит в борьбу и поддержит Иран, если Дональд Трамп все же санкционирует начало военных действий против Исламской республики.

Иран рассматривает потенциальный конфликт с Соединенными Штатами как экзистенциальную угрозу, в отличие от войны в июне, говорит в интервью Радио Свобода Хамидреза Азизи, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности:

"Это означает, что Тегеран готов пойти ва-банк и использовать все имеющиеся у него возможности, как собственные вооруженные силы, так и асимметричные возможности "оси сопротивления", чтобы обеспечить свое выживание. Уже есть признаки того, что союзники Ирана в Ираке, Ливане и Йемене готовятся к войне в случае нападения США на Тегеран. Иран десятилетиями создавал эту ось – разветвленную, но слабо связанную между собой сеть вооруженных марионеточных формирований и поддерживаемых Тегераном группировок на всем Ближнем Востоке. В ее состав входят, в первую очередь, ливанская "Хизбалла", йеменские хуситы и проиранские ополчения в Ираке.

Эта сеть долго была ключевым элементом стратегии Тегерана по сдерживанию предполагаемых угроз со стороны Соединенных Штатов и, прежде всего, Израиля. Конечно, в последние годы проиранский альянс в регионе получил ряд тяжелых ударов. Власть диктатора Сирии Башара Асада, единственного государственного субъекта в этой сети, помимо Ирана, была свергнута в декабре 2024 года. "Хизбалла" очень сильно ослабла после изнурительной годичной войны с Израилем, в результате которой был убит многолетний лидер этой группировки Хасан Насралла. И, тем не менее, несмотря на снижение боеспособности, эта сеть может обеспечить Ирану дополнительную огневую мощь в случае конфликта с Соединенными Штатами.

Во время 12-дневной войны прошлого года Тегеран не нажимал на этот "курок", так как пришел к выводу, что может справиться со всем самостоятельно. Иран хотел как можно скорее закончить тот конфликт. Но теперь перспектива нового удара со стороны США. И гораздо более тяжелого, может поменять эту стратегию. Иранский клерикальный истеблишмент находится в самом слабом положении за последние десятилетия, столкнувшись и с беспрецедентными восстаниями и экономическим коллапсом внутри страны, и с масштабным наращиванием американской военной мощи США у своих границ. И мы уже видим признаки активизации "оси сопротивления", вернее того, что от нее осталось – говорит Хамидреза Азизи.

По мнению экспертов, та же "Хизбалла", долгое время являвшаяся мощнейшим прокси-инструментом Ирана у границ Израиля, остается для него серьезной угрозой. Так, к примеру, полагает Саша Брухманн, военный аналитик из лондонского Международного института стратегических исследований: "Хизбалла" потеряла значительную часть своих стратегических возможностей, большую часть ракетного арсенала, цеха по производству БПЛА и туннели для нападений вдоль границы с Израилем, но остается мощным ополчением".

В соседнем с Ираном Ираке проиранские группировки, по многим данным, уже начали вербовку боевиков, в том числе смертников. Лидеры "Катаиб Хезболла", одного из таких вооруженных формирований, выступили с резким заявлением, призвав своих бойцов быть готовыми к войне. Созданная в 2007 году, "Катаиб Хезболла" является одним из самых влиятельных членов "Сил народной мобилизации" (СНМ), зонтичной организации, объединяющей преимущественно шиитские, поддерживаемые Ираном вооруженные группировки. При этом с 2016 года СНМ официально входит в состав иракской армии.

В Йемене повстанцы-хуситы 1 февраля объявили, что ради поддержки в случае войны Ирана, своего главного союзника, готовы выйти из соглашения о прекращении огня, подписанного с Соединенными Штатами в прошлом году и включавшего в себя их обязательно прекратить ракетные и беспилотные атаки на международные суда в Красном море. В обмен на это Соединенные Штаты обязались прекратить авиаудары по позициям и базам хуситов.