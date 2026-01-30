"Быстро и гораздо хуже". Готов ли Трамп к войне в Иране

Президент США вновь резко повысил градус угроз в адрес Ирана. Дональд Трамп заявил, что если Тегеран не согласится с требованиями, выдвинутых к нему Вашингтоном, он в ближайшее время может отдать приказ о военной операции, которая пройдет "быстро и с применением насилия". Насколько близко США и Иран подошли к порогу войны?

30 января Дональд Трамп заявил: "К Ирану направляется огромный флот, который больше того, что отправлялся в Венесуэлу. Если мы заключим сделку, это хорошо. Если нет, то посмотрим, что произойдет". Ранее, 28 января, президент США потребовал от властей Ирана начать переговоры, которые приведут к соглашению о полном отказе Ирана от создания ядерного оружия. В противном случае, как предупредил Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth, новые американские удары по Ирану будут "гораздо хуже" тех, что были нанесены прошлым летом.

Это предупреждение прозвучало после прибытия в Ормузский пролив Аравийского моря, прямо к иранским берегам, мощной ударной группы Тихоокеанского флота США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Главный союзник Ирана, Россия, пока никак не комментирует ситуацию. Однако 30 января Владимир Путин неожиданно принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, о чем сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Визит Лариджани в Москву ранее не анонсировался. Минувшей ночью некоторые СМИ обратили внимание на то, что из Тегерана в Москву вылетел иранский правительственный борт, используемый для перевозки высокопоставленных чиновников.

Группировка ВМС США в регионе

Ударная группа вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) 26 января 2026 года, и к ней постоянно прибывают подкрепления. На борту авианосца "Авраам Линкольн" находится 9-е авианосное крыло ВМС США, имеющее 64 боевых самолета. В ее текущий состав входят:

Эскадрилья "Black Knights" (относящаяся к авиации Корпуса морской пехоты США), действующая на новейших самолетах-"невидимках" F-35C Lightning II;

Три эскадрильи ("Tophatters", "Black Aces" и "Vigilantes") ударных палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet;

Эскадрилья РЭБ (радиоэлектронной борьбы) "Wizards" с самолетами EA-18G Growler, эскадрилья ДРЛО (дальнего обнаружения) "Wallbangers" с самолетами E-2D Advanced Hawkeye и транспортная эскадрилья "Titans" с конвертопланами CMV-22B Osprey

Две эскадрильи вертолетов MH-60R/S Seahawk, предназначенных в первую очередь для боевого охранения, борьбы с подводными лодками и поисково-спасательных операций.

В состав ударной группы также входят корабли сопровождения, сейчас это ракетный крейсер "Mobile Bay" и три эсминца, "Frank E. Petersen Jr.", "Spruance" и "Michael Murphy", также оснащенные крылатыми ракетами. Обычно любую ударную группу ВМС США скрытно сопровождает и, как минимум, одна атомная подводная лодка.

Кроме того, в составе авианосной ударной группы во главе с "Авраамом Линкольном" и кораблей сопровождения находятся подразделения Корпуса морской пехоты США неизвестной численности, готовые к проведению специальных операций.

Помимо ударной группы "Авраама Линкольна", на Ближнем Востоке к 30 января сосредоточились еще около 10 американских кораблей, включая вооруженные УРО (управляемыми ракетами) эсминцы "Roosevelt, "Delbert D. Black", "Mitscher "и "McFaul" и противолодочные корабли и корветы "Canberra", "Tulsa" и "Santa Barbara", выполняющие противоминные задачи.

Группировка ВВС США в регионе

Ключевым хабом американской военной авиации на Ближнем Востоке остается авиабаза Аль-Удейд в Катаре, однако из-за угроз со стороны Ирана часть ее боевых машин и персонала была рассредоточена. ВВС США сегодня располагают здесь:

Десятками стратегических бомбардировщиков B-52H. В конце 2025-го и январе 2026 года эти бомбардировщики (из 96-й эскадрильи ВВС США) активно совершали многочасовые перелеты над регионом, включая Катар и Оман. Но они не все и не всегда базируются в Катаре постоянно, часто работая по ротации с баз в Европе (в первую очередь с базы Рота в Испании) или напрямую из США.

Истребителями F-15E Strike Eagle. В январе 2026 года три американские эскадрильи F-15E были переброшены из Великобритании на базу Муаффак-Салти в Иордании для усиления передового присутствия.

Авиаразведка: на базу Эль-Удейд недавно прибыл самолет электронной разведки RC-135V Rivet Joint, который ведет постоянный мониторинг иранских систем ПВО и связи.

Транспортная авиация: За последнюю неделю января ВВС США перебросили в регион более 40 тяжелых транспортников (C-17A и C-5M), которые доставили дополнительные системы ПВО Patriot и THAAD.

Сухопутная группировка США в регионе

В непосредственной близости от границ Ирана находятся от 30 до 40 тысяч военнослужащих Армии США и Корпуса морской пехоты США. Основные наземные силы распределены по ключевым базам в соседних странах:

Катар : база Эш-Шайлия и авиабаза Аль-Удейд (передовой штаб CENTCOM), где размещено около 10 тысяч человек.

: база Эш-Шайлия и авиабаза Аль-Удейд (передовой штаб CENTCOM), где размещено около 10 тысяч человек. Кувейт : база Кэмп-Арифджан является американским логистическим хабом для наземных операций, здесь сосредоточены значительные бронетанковые подразделения Армии США.

: база Кэмп-Арифджан является американским логистическим хабом для наземных операций, здесь сосредоточены значительные бронетанковые подразделения Армии США. Иордания и Ирак : здесь находятся американские контингенты, обеспечивающие прикрытие границ и безопасность объектов. В Иордании на авиабазах также размещены подразделения поддержки.

: здесь находятся американские контингенты, обеспечивающие прикрытие границ и безопасность объектов. В Иордании на авиабазах также размещены подразделения поддержки. Бахрейн: здесь находится штаб-квартира 5-го флота США, также включающая подразделения Корпуса морской пехоты США для десантных операций.

Планы Дональда Трампа и Марко Рубио

Президент США в своих речах проводит параллели между наращиванием американских сил вблизи Ирана и созданием американской военно-морской группировки в Карибском море, корабли которой использовались во время военной операции в Венесуэле по захвату Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме, сейчас Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения масштабного воздушного удара по целям на территории Ирана – после того, как предварительные консультации с иранскими представителями об сворачивании иранской ядерной программы и производства баллистических ракет закончились ничем. Потенциальными объектами таких ударов могут стать иранские лидеры, руководители сил безопасности, ответственные за смерти протестующих во время недавних массовых волнений (властями было убито, по разным оценкам, от 23 до 36 тысяч человек), а также производства и хранилища материалов, связанных с ядерной программой, и государственные учреждения.

Нынешнее повышенное внимание Дональда Трампа к иранской ядерной программе, возможно, было привлечено сообщениями ЦРУ и военной разведки США о попытках Ирана восстановить разрушенные в ходе воздушных атак прошлого лета производства по обогащению урана. Подозрения также вызывает отказ иранских властей допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

Также Трамп получил несколько отчетов американских разведслужб, в которых говорится о сильнейшем ослаблении в целом иранского режима, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве. В них указывается, что официальный Тегеран сейчас находится в самом слабом положении со времени Исламской революции 1979 года. Массовые протесты, начавшиеся в конце прошлого года, охватили даже те регионы страны, где поддержка нынешнего режима была традиционно высока.

При этом президент США пока не предоставил никаких конкретных деталей – что именно он требует от Ирана? Однако американские официальные лица заявляют, что в ходе переговоров выдвинули иранцам три требования:

окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его имеющихся запасов;

ограничение количества и радиуса дальности иранских баллистических ракет;

прекращение любой поддержки союзных Тегерану радикальных джихадистских группировок на всем Ближнем Востоке, включая ХАМАС, "Хизбаллу" и йеменских хуситов.

В заявлениях и требованиях Трампа отсутствует какое-либо упоминание о защите прав человека и смягчении репрессий против протестующих, вышедших на улицы Ирана в декабре, что вызвало в стране глобальные потрясения – хотя ранее президент США обещал им помощь в своих сообщениях в социальных сетях. Но в последние недели Дональд Трамп почти не упоминал о них.

Госсекретарь США Марко Рубио 28 января заявил в Конгрессе, что "наращивание военного присутствия вокруг Ирана носит в основном оборонительный характер", поскольку десятки тысяч американских военнослужащих и вся военная техника в регионе находятся "в пределах досягаемости иранских беспилотников и баллистических ракет". Он отметил, что увеличение американского присутствия "разумно и осмотрительно" – добавив, что американские силы также могут "превентивно действовать против Ирана".

Может ли Иран выполнить известные требования США

Первое требование Вашингтона, заключающееся в том, чтобы Иран отказался от всех своих планов по обогащению урана и избавился от всех имеющихся у него в настоящее время запасов, будет в реальности очень трудно контролировать. Основные иранские объекты по обогащению урана в Натанзе и Фордо сильно пострадали от авиаударов Израиля и США в июне прошлого года, и возобновление их работы маловероятно. Однако обогащать уран можно и на небольших, легко скрываемых предприятиях. Если бы Тегеран смог получить доступ к урану, уже обогащенному до 60-процентной чистоты (почти до уровня, пригодного для производства атомного оружия), он мог бы произвести несколько ядерных боеголовок. Пока, однако, по данным американских разведывательных служб, нет никаких признаков того, что Иран добился здесь какого-то нового успеха.

Второе требование, об ограничении дальности и количества баллистических ракет, сделало бы практически невозможным для иранских властей нанесение ударов по территории Израиля. Такие ракеты в арсенале Ирана являются для него последним сдерживающим фактором против возобновления в любой момент нападений с израильской стороны. Новая ирано-израильская воздушная война пока не кажется неизбежной, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением атак, если Иран пополнит свои арсеналы.

Третье требование, касающееся прекращения поддержки радикальных исламистских группировок, Ирану может оказаться выполнить проще всего. Экономика страны сильнейше ослаблена, курс иранского риала упал до новых минимумов, и у иранского режима почти не осталось средств для поддержки своих бывших союзников.

Как пока реагирует Иран и чем может ответить

В ходе 12-дневной воздушной войны в июне прошлого года Израиль нанес серию мощных ударов по военной инфраструктуре Ирана, включая центры производства баллистических ракет, а также по его радарам и местам базирования российских ЗРК С-300. Они почти разрушили и так безнадежно устаревшую систему иранской противовоздушной обороны. Однако даже после этого Тегеран смог выпустить сотни баллистических ракет по Израилю, десятки которых прорвали мощную израильскую ПВО.

С точки зрения оборонительных возможностей, Иран сейчас практически беззащитен. Однако он по-прежнему обладает большим арсеналом ракет малой и средней дальности (в несколько тысяч), которые работают на твердом топливе и поэтому их трудно обнаружить. Они представляют реальную угрозу в первую очередь для небольших арабских стран региона, таких как Катар, Иордания и Бахрейн, где расположены американские базы и наземные войска. Также у иранских вооруженных сил есть крылатые ракетами и беспилотники, которые, вероятно, они попробуют использовать для поражения американских кораблей, полагают израильские военные эксперты. При этом количество еще действующих иранских ракетных пусковых установок остается никому не известным.

Кроме этого, одним из наиболее мощных ответных инструментов Ирана остается его теоретическая способность блокировать нефтеперевозки из Персидского залива – где добывается до 40 процентов мировой нефти. Примерно 20 процентов мировых поставок нефти проходит через узкий Ормузский пролив между берегами Ирана и Омана, соединяющий Персидский залив с открытым океаном. Годами Иран рассматривал возможность перекрыть этот маршрут. Даже если самому Тегерану это не удастся, любые масштабные военные действия здесь нанесут критический удар по мировой нефтяной торговле.

28 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что иранские вооруженные силы готовы "безотлагательно и мощно" ответить на "любую агрессию" против Ирана. При этом иранские официальные лица, включая и Аббаса Аракчи и председателя Меджлиса (парламента) Мохаммада-Багера Галибафа, заявляют, что Тегеран открыт для любых переговоров, хотя и заранее добавляют, что "Вашингтон не заинтересован в справедливом соглашении".

Высший руководитель Ирана, 86-летний великий аятолла Али Хаменеи в последние дни лично не высказывался на эту тему, однако, по словам лиц из его окружения, настроен "очень скептически" и сопротивляется принятию любых требований Вашингтона, поскольку воспринимает их как первый шаг к падению и краху Исламской республики.

29 января Мехди Мохаммади, старший советник главы иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа, выступая вечером по государственному телевидению, заявил, что "условия США совершенно неприемлемы для Ирана и ведут к поражению нашей страны".