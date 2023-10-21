Вдали от России, в столице Норвегии, Кремль ищет себе шпионов. Не специально обученных профессионалов, а простых людей. С Настоящим Временем и расследовательским проектом "Система" связался человек, который долгое время живет в Осло. Он заявил: его пытались завербовать российские спецслужбы под видом сотрудников Русского географического общества.

Журналисты установили личности тех, кто занимается вербовкой в Норвегии, узнали, как они это делают и чего хотят.

"Со мной связался человек, представился сотрудником [Русского] географического общества. Кадыровцы, ФСБ под крышей "географического общества" пытаются здесь найти симпатизантов, чтобы использовать их для каких-то своих целей. Я в лоб спросил: "Ты мне что, убийством угрожаешь?" – рассказал герой нашего расследования Иван.

Иван – житель Осло, гражданин Норвегии. Он связался с журналистами летом 2023 года и сказал, что его пытались завербовать российские спецслужбы. Он попросил не называть его имени и не показывать его лицо в целях безопасности – опасается, что ему и его семье будут угрожать и преследовать.

"Обычно журналисты не публикуют такую информацию, просто поверив на слово источнику. Поэтому он предоставил нам имена и контактные данные вербовщиков, а также аудиозапись разговора с одним из них, которая подтверждает его рассказ", – говорит Андрей Сошников, руководитель расследовательского проекта "Система".

Из соображений безопасности источника мы не называем имена вербовщиков. Но оставляем за собой возможность их публикации в будущем.

"Они хотели всякие репортажи, например, из одной мечети: был какой-то скандал, что два парня из бывших советских республик, мусульмане, заявили об однополом браке. Какая связь между ЛГБТ, мусульманами и географическим обществом – для меня загадка", – говорит Иван.

И продолжает: "Самое главное, что меня напрягло, – то, что однажды все-таки сказали: надо съездить в Альту, Тромсе (арктические города на севере Норвегии), и между делом прозвучало "военные базы", и как-нибудь там это дело заснять".

Ханнэ Блумберг, начальник отдела безопасности департамента контрразведки, говорит, что российские спецслужбы пытаются установить контакт с людьми, например, в социальных сетях.

"Предлагают "кратковременное сотрудничество", деньги за то, чтобы сфотографировали что-то или получить о чем-то информацию. Вы передаете ее человеку, которого вы даже никогда не видели, и получаете за это деньги", – описывает схему подобного сотрудничества Блумберг.

В Норвегии Кремль интересуют не только военные базы, утверждают местные спецслужбы.

"У нас есть ряд установок, перерабатывающих газ, есть терминалы на континенте, принимающие газ, есть производственные мощности, большинство из которых находятся под водой, есть 8 800 километров трубопроводов, – перечисляет Гейр Хоген Карлсен, подполковник, старший преподаватель кафедры стратегических коммуникаций колледжа Норвежского университета обороны. – Так что это огромная и сложная сеть инфраструктуры, и, конечно, у нас есть все системы контроля и управления, которые являются возможными целями, например, для кибератак".

Настоящее Время и "Система" узнали, кем на самом деле являются "представители" Русского географического общества, которые пытались завербовать нашего собеседника.

Иван говорит, что их было двое: "Один из них – это товарищ с Кавказа, родом из наших краев, но по национальности чеченец. Сейчас он проживает где-то в России. Второй был товарищ из общества географического. Было три контакта всего с ними".

Расследователи по открытым данным собрали дополнительную информацию, которая указывает на связь этих людей со спецслужбами.

Нередко разведчики устраиваются на работу именно по дипломатической линии

Так, оказалось, что основной вербовщик не позже 2012 года оформлял карту в спортивном магазине и указал в качестве адреса пограничный институт ФСБ России в Калининградской области, где тогда обучался. Потом эти данные утекли в сеть. Правда, пограничником он, судя по всему, так и не успел поработать, занявшись "международными отношениями" в органах власти на севере России. Нередко разведчики устраиваются на работу именно по дипломатической линии. Кроме того, источник расследователей передал всю информацию не только им, но и в норвежскую полицию.

Журналисты попытались связаться с основным вербовщиком, и вот что он рассказал.

– Возможно, вас подозревают в вербовке шпионов в Норвегии.

– Кто подозревает?

– Не можем пока сказать. Но есть такая информация. Нам ее сообщили источники.

– Очень странный звонок, я, честно говоря, не сильно понимаю, что вы хотите спросить, о чем. Наверное, это какая-то ошибка. Если вас что-то интересует, вы готовите какой-то материал, обращайтесь, скорее всего, вам помогут по официальным контактам. До свидания.

Русское географическое общество не находится ни под какими санкциями ни ЕС, ни США. При этом возглавляет его министр обороны России Сергей Шойгу, а председатель его попечительского совета – Владимир Путин. Деятельность общества, как заявлено на официальном сайте, сводится к объединению "всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств". О норвежских военных базах – ни слова.

До сих пор Русское географическое общество не было замешано ни в каких шпионских скандалах. В интернете есть упоминания только об их экспедициях, выставках, работе их трех отделений – в Белграде, Тирасполе и Париже. Судя по всему, после полномасштабного вторжения РФ в Украину и высылки российских дипломатов из Европы российские спецслужбы пытаются открыть для себя новые схемы вербовки.

Вербовка через мессенджеры – относительно новая тактика для российских спецслужб. В основном, по данным норвежской полиции, предложения о работе поступали от сотрудников российских посольств на различных мероприятиях в офлайне. Все изменилось после полномасштабного вторжения в Украину.

Они, конечно, не подходят и не говорят: "Здравствуйте, меня зовут Владимир, я сотрудник российской разведки"

"В Норвегии мы видим, что дипломаты посещают, например, различные семинары, конференции, где, как им кажется, они могут встретить интересных людей, – отмечает Блумберг. – И они действительно встречают там людей. Они, конечно, не подходят и не говорят: "Здравствуйте, меня зовут Владимир, я сотрудник российской разведки". Но они ходят и представляются сотрудниками российского посольства, разговаривают с людьми, на удивление они же интересуются именно той сферой деятельности, которая интересует собеседника, и постепенно они устанавливают контакт с людьми, которые, по их мнению, могут быть полезны в качестве источника".

По словам Ивана, вербовщики предлагали за съемку репортажей большие деньги – больше тысячи долларов за каждый день съемок. Приглашали нашего собеседника и в Россию. Например, съездить на географическую конференцию в Мурманск или Архангельск. Иван считает, что он не единственный, с кем пытались связаться вербовщики.

"Предполагаю, они общались не только со мной, – рассказал он. – И наверняка какого-нибудь дурака они нашли, который позарился на деньги или на крутой сюжет какой-то. Или еще что-нибудь, как говорят у нас, "пионерская зорька заиграла в голове".

Громкий случай российского шпионажа в Норвегии произошел в октябре 2022 года. На севере Норвегии по подозрению в шпионаже задержали Хосе Ассис Джаммарию. Норвежские спецслужбы заявили, что бразильское гражданство и статус "гостевого исследователя" в университете Тромсе были лишь прикрытием. Издания Insider и Bellingcat установили, что настоящее имя Джаммарии – Михаил Микушин, а также смогли подтвердить его связь с ГРУ.

Ханнэ Блумберг, начальник отдела безопасности департамента контрразведки Норвегии, на вопрос, почему живущие в стране люди могут шпионить в пользу России, отвечает так:

Часто ищут уязвимых людей, тех, кто испытывает трудности в личной жизни, с деньгами

"Мы знаем, что они часто ищут уязвимых людей. Людей, которые, возможно, испытывают трудности в личной жизни, людей, которые испытывают трудности с деньгами, или людей, которые могут иметь другие проблемы, например, одиночество. Мы знаем, что они ищут в человеке своего рода кризис, когда оценивают, будет ли этот человек полезен в качестве источника или нет. Но в целом, я думаю, что объяснений столько же, сколько и случаев".

Однако Иван недоумевает: "Почему я должен гадить им [норвежцам] на голову?" И продолжает: "Я вижу, что сейчас творит Россия, хотя я никогда не жил в России, я думаю по-русски, говорю по-русски, люблю по-русски. То, что сейчас происходит, я не имею к этому никакого отношения и всеми силами буду стараться сделать так, чтобы это зло сюда не пришло".

А для тех, кто все же согласится заниматься шпионажем, считает Иван, последствия могут быть плачевными.

Нельзя поработать и уволиться – с дыркой в башке только

"Там нельзя поработать и уволиться. Можно с дыркой в башке только. "Зетанутые", которых удастся все-таки им завербовать и использовать, помните, что ваша жизнь будет похожа очень на использованный презерватив. Который просто выбросят в окно после использования, и родина тебя, как это, "своих бросаем", – говорит наш собеседник.

Информация о вербовщиках, вся переписка Ивана с ними, запись разговора находятся в распоряжении редакции. Норвежская полиция проводит проверку. За шпионаж в Норвегии может грозить тюремный срок – до 15 лет колонии.