"Бомба" для КПРФ. От имени Харитонова "разгоняют" фейковое видео

Суд в Москве отклонил иск Владимира Кара-Мурзы к Следственному комитету о бездействии при отравлении Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах;

Десятки российских военных стали жертвами ударов ВСУ по полигонам в Донецкой и Херсонской областях;

Раскол в движении "Путь домой";

Кампания по дискредитации главкома ВСУ Сырского;

Дмитрий Медведев – об акциях памяти Алексея Навального и Юлии Навальной;

Будет ли эффективным шагом возможное непризнание Евросоюзом и США легитимности президентских выборов в России;

Владимир Зеленский предлагает польскому политическому руководству встретиться, чтобы обсудить кризис, связанный с импортом в ЕС украинского зерна;

Россия денонсировала договор между СССР и Великобританией от 1956 года, разрешавший британскому флоту заниматься рыбной ловлей в Баренцевом море;

В социальных сетях от имени кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова распространяется фейковое видео, по сюжету которого в России победила идеология ЛГБТ.