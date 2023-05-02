Боно нарисовал для обложки журнала The Atlantic портрет Зеленского

Лидер рок-группы U2 Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского для обложки июньского номера американского журнала The Atlantic. В новом выпуске издания опубликован репортаж журналистов Энн Эпплбаум и Джеффри Голдберга из Украины.
Они побывали в Киеве, в цехах по производству дронов, а также на разных участка фронта. Журналисты поговорили с Зеленским, представителями его офиса, министром обороны Украины Алексеем Резниковым, главой МИД Дмитрием Кулебой, а также украинскими военными.
В материале рассказывается о том, как российские отступая из Херсона в ноябре 2022 года похитили останки князя Григория Потемкина. Зеленский проккоментировал это тем, что военнослужащие России скорее всего не знали, что они воруют, потому что "когда они бегут, они забирают все, что видят". "Знаете, что они забрали из Киевской области? Унитазы. Они украли унитазы!" - заявил президент Украины.
- Правозащитная организация Human Rights Watch в декабре прошлого года сообщала, что российские вооружённые силы и гражданские лица, действующие по приказу военных, разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства как минимум из двух музеев, собора и государственного архива в Херсоне перед отступлением после восьми месяцев оккупации города.
- Лидер группы U2 Боно выступил в поддержку Украины сразу после начала полномасштабного российского вторжения. В мае 2022 года он и бэк-вокалист коллектива Эдж сыграли концерт на станции киевского метро "Крещатик".
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