Боно нарисовал для обложки журнала The Atlantic портрет Зеленского

Лидер рок-группы U2 Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского для обложки июньского номера американского журнала The Atlantic. В новом выпуске издания опубликован репортаж журналистов Энн Эпплбаум и Джеффри Голдберга из Украины.

Они побывали в Киеве, в цехах по производству дронов, а также на разных участка фронта. Журналисты поговорили с Зеленским, представителями его офиса, министром обороны Украины Алексеем Резниковым, главой МИД Дмитрием Кулебой, а также украинскими военными.

В материале рассказывается о том, как российские отступая из Херсона в ноябре 2022 года похитили останки князя Григория Потемкина. Зеленский проккоментировал это тем, что военнослужащие России скорее всего не знали, что они воруют, потому что "когда они бегут, они забирают все, что видят". "Знаете, что они забрали из Киевской области? Унитазы. Они украли унитазы!" - заявил президент Украины.