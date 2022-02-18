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Время Свободы

Лондон, гудбай. Русские олигархи остались без "золотых виз"

Демонстрация проукраинских активистов в Лондоне, 16 февраля 2022 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 февраля

Ситуация вокруг Украины становится все более напряженной. В Донбассе вторые сутки не прекращаются обстрелы населенных пунктов, подконтрольных украинским властям. Есть раненые. Власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявляют об обстрелах с украинской стороны и объявляют эвакуацию мирных жителей в Россию.

Означает ли это, что повод для большой войны найден? Украинские военные, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода, отвечают: было и хуже, но мы готовы ко всему.

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Время Свободы – Темы дня, 18 февраля 2022 года
by Радио Свобода

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Руководитель украинской волонтерской гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин говорит, что власти Украины пока не сообщали жителям прифронтовых сел и городов о каких-либо планах эвакуации – да и все, кто хотел уехать отсюда, давно это сделали. Наш разговор с Евгением о ситуации в пострадавших населенных пунктах прервал очередной обстрел.

Вопреки заявлениям российских официальных лиц об отводе войск из Беларуси и Крыма после учений, на практике происходит противоположное: танки, артиллерия и авиация подтягиваются к украинским границам на расстояние считанных километров. Аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, который отслеживает эти передвижения по открытым источникам – видео в интернете и спутниковым снимкам – утверждает: если какие-то войска и возвращаются в места дислокации, то прибывает их к украинским границам гораздо больше.

Наконец, подтвердились сообщения изданий Financial Times и The Times об отмене Великобританией "золотых виз" – всего за 2 миллиона фунтов, инвестированных в британскую экономику, соискатели таких виз могли получить вид на жительство, а потом и стать британскими подданными. В качестве основного мотива отмены этой программы называлось "исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным" на фоне "обострения ситуации вокруг Украины".

Никита Кулаченков, журналист и бывший сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, рассказывает, как работала эта программа, какие россияне успели ей воспользоваться, и почему предыдущая попытка британских властей начать охоту за "грязными"деньгами закончилась полным провалом.

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