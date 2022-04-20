Борис Джонсон извинился перед парламентом за вечеринку во время карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 19 апреля принёс глубокие извинения перед Палатой общин за посещение вечеринки во время локдауна. На прошлой неделе глава правительства был оштрафован за нарушение правил карантина, став первым в истории королевства премьер-министром, уличённым в нарушении закона во время пребывания на своем посту.

"12 апреля я получил уведомление о штрафе относительно мероприятия на Даунинг-стрит от 19 июня 2020 года. Я немедленно оплатил штраф и принес британцам извинения. Я использую сегодняшнюю возможность в первый же день вновь повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин",— сказал Джонсон в ходе заседания, имея в виду, что парламент во вторник в первый раз собрался после пасхальных каникул.

В четверг парламент проголосует за решение разобрать ситуацию с Джонсоном на заседании парламентской комиссии по привилегиям. Потенциально она могла бы наказать его несколькими способами, самый тяжёлый из которых — лишение мандата, что автоматически означало бы его отставку с поста премьер-министра.

Скорее всего, расследования в отношении Джонсона не будет, отмечает Би-би-си. Основная часть фракции консерваторов поддерживает своего лидера и, вероятно, будет голосовать против. Однако отставки политика требуют и внутри его партии.

Это решение поддерживают и многие избиратели, следует из социологических опросов. В середине апреля за отставку Джонсона высказались 54 процента жителей страны, следует из опроса Ipsos. Против были только 27 процентов.