"Ходячий мертвец"? Как вечеринки губят карьеру Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переживает один из самых неприятных моментов своей политической биогафии, который может стоить ему поста уже в ближайшие недели, а то и дни.

19 января Джонсон объявил об отмене со следующего четверга ряда противоэпидемических ограничений: обязательного ношения масок в общественных местах, ковид-паспортов и настоятельной рекомендации работать из дома, где только возможно. Многие связывают эти послабления не столько с улучшением ситуации с COVID-19 в Британии, сколько с нестабильным положением самого премьера, который пытается спасти свою репутацию. Речь идет о скандале, получившем название “Партигейт”. Он разгорелся в связи с серией вечеринок, которые проводились в резиденции премьера во время национального локдауна, когда подобные собрания были строго запрещены.

15 мая 2020 года 18-летняя британка Руби Фуллер умерла от лейкемии в доме своих родителей в юго-восточном Лондоне. Страна в это время уже почти два месяца находилась в состоянии локдауна в связи с эпидемией коронавируса. Это означало, что друзья и родственники, в том числе бабушка с дедушкой, не смогли навестить Руби в последние недели ее жизни и попрощаться с ней. Нарушать локдаун семья не решилась, за это полагался серьезный штраф.

В тот же день, когда умерла Руби, в саду резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10, состоялась “рабочая встреча” с вином и сыром, на которой присутствовали сам премьер с женой и еще 17 человек. Когда фотография с вечеринки выплыла на свет в декабре 2021 года, в администрации премьер-министра объяснили, что резиденция на Даунинг-стрит является как местом жительства премьера, так и его офисом, поэтому не удивительно, что рабочие встречи могут происходить в том числе и в саду, в присутствии его жены.

Формально такое объяснение отвечало рамкам закона, но, поскольку это обвинение было не единственным на фоне других потенциальных нарушений, Борис Джонсон распорядился начать расследование. Его поручили опытной госслужащей Сью Грей, которая имеет незапятнанную репутацию и обещает докопаться до правды, невзирая на авторитеты.

Правила локдауна, действовавшие на тот момент, разрешали людям, не живущим вместе, собираться не более чем по двое и только на улице на расстоянии двух метров друг от друга. Все магазины, за исключением продуктовых, были закрыты, так же как и рестораны, бары и гостиницы. Школы перешли на дистанционное обучение. Были отменены плановые операции. Граждане в целом вели себя законопослушно. В результате пожилые люди умирали в одиночестве в ковидных палатах, женщины рожали без присутствия мужей, церкви закрылись, свадьбы были отложены, число присутствующих на похоронах сведено к минимуму, при этом скорбящим не разрешалось обнять друг друга. Вечеринки, концерты, пикники были строго запрещены. Правительство наделило полицию правом штрафовать каждого, кто попался на нарушении установленных правил. Изначальная сумма штрафа составляла 60 фунтов, потом она возросла до 100 и более. Злостных нарушителей обещали сажать в тюрьму.

В конце марта в Уэльсе, Северном Йоркшире и на юго-западе Англии были установлены блокпосты, чтобы удостовериться, что граждане совершают только жизненно важные поездки. К концу апреля 2020 года полиция Англии и Уэльса выписала более 9 тысяч штрафов потенциальным нарушителям. А между 15 и 21 мая были оштрафованы 807 человек. Среди них – Нурадим Мохаммед, 28 лет, которого 20 мая остановили на улице в западном Лондоне за то, что он был в компании более двух человек “без уважительной причины”. Оказалось, что эти правила распространяются на всю страну, кроме одного места – резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10.

20 мая 2020 года старший помощник Бориса Джонсона разослал по электронной почте письмо почти ста адресатам, приглашая их в резиденцию премьера на социально дистанцированную вечеринку в саду, чтобы отметить их напряженный труд во время пандемии и "насладиться прекрасной погодой". Приглашенные должны были принести алкоголь с собой. Около трети адресатов пришли, среди них и Борис Джонсон. По его словам, он опять-таки “полагал, что это было рабочее собрание”. Эти слова премьера вызвали шквал возмущения.

Борис Джонсон привык к нападкам и скандалам, но “Партигейт”, как стали называть это происшествие, вызвал невиданный доселе гнев среди парламентариев и граждан. Если чуть больше месяца назад Джонсон утверждал, что ничего не знал о вечеринках, и возмущался их циничностью, то на прошлой неделе во время парламентской сессии премьер-министру пришлось извиниться. Но его извинения, похоже, приняты не были.

Извинение без раскаяния

Палата общин затаила дыхание, когда Джонсон признал, что присутствовал на вечеринке 20 мая 2020 года. Он сказал, что провел там 25 минут, чтобы “поблагодарить сотрудников” за их самоотверженную работу. “Задним числом я понимаю, что должен был попросить всех зайти обратно внутрь. Я должен был найти другой способ их поблагодарить. Я горячо сожалею о том, что произошло”, – добавил премьер. Джонсон уверял, что мейла с приглашением он не видел.

Я должен был найти другой способ их поблагодарить. Я горячо сожалею о том, что произошло

Далее премьер с каменным лицом сидел и слушал призывы депутатов к его отставке и намеки на то, что иначе его сместят. С тех пор каждый день очередной депутат или политический деятель призывает Джонсона освободить кресло, но пока тщетно.

Проблема в том, что, если британский премьер в отставку уходить не хочет, сместить его достаточно сложно. 54 депутата-соратника по партии должны выразить ему вотум недоверия в письменном виде, чтобы запустить процедуру голосования. На настоящий момент, предположительно, это сделали только десять депутатов.

Признание вины выиграло Джонсону немного времени, но в первую очередь он умоляет товарищей по партии дождаться результатов официального расследования, прежде чем решать его судьбу. Скорее всего, он надеется на то, что Сью Грей, формально являясь его подчиненной, не будет рубить сплеча. Однако многие увидели в его поведении извинение без раскаяния. В кулуарах парламента говорят, что после своего выступления премьер заискивал перед однопартийцами, говоря, что “иногда приходится брать вину за то, что не совершал”. Если Джонсон действительно так думает, то, по мнению обозревателей, он потерял связь с реальностью.

Моральный авторитет

Проблема с лидерством Бориса Джонсона в том, что его поступки расходятся с его собственными призывами, и эта репутация распространяется на всю партию консерваторов. Сложная избирательная система Великобритании не подразумевает всеобщих выборов премьера. Им становится лидер партии, набравшей большинство в парламенте. Следующие выборы состоятся через три года, и некоторые влиятельные консерваторы опасаются, что с таким лидером они могут проиграть своим основным противникам – лейбористам.

Свежий опрос общественного мнения показал, что лейбористы опережают консерваторов на 10 процентов, а личные рейтинги Джонсона упали до самых низких отметок, сравнимых с рейтингами его предшественницы Терезы Мэй в ее самый уязвимый момент. Характерно, что впервые доля избирателей Консервативной партии, считающих, что Джонсон должен уйти с поста (45%), превысила число тех, кто считает, что он может остаться (41%). Кроме того, 50% сторонников тори отрицательно оценивают работу лидера партии на посту премьера (положительно – 46%):

За минувшие выходные депутаты получили сотни писем от избирателей, полных негодования и гнева. У ворот Даунинг-стрит, 10, молодые люди в масках премьера устроили танцевальный протест-”вечеринку”, осыпая Джонсона насмешками:

На этом фоне консерваторам ничего не остается, кроме как усилить давление на своего лидера. Борис Джонсон должен “либо вести за собой, либо уйти в сторону”, – считает его товарищ по партии и бывший министр Тобиас Эллвуд. На заседании парламента в среду экс-министр Дэвид Дэвис бросил в лицо Джонсону: “Ради Бога, уходите”, а один из консервативных депутатов, Кристиан Уэйкфорд, публично перешел в лагерь лейбористов.

Правительство уговаривает всех подождать результатов расследования, но отдельные консерваторы не согласны даже на это. “Мне не нужно знать, что скажет Сью Грей, я знаю, что Борис Джонсон потерял моральный авторитет, присущий лидеру. А что если возникнет еще одна чрезвычайная ситуация, где ему придется призвать народ к ограничениям? У него уже не будет того влияния”, – заявил другой партиец, Эндрю Бриджен.

Лидер оппозиции Кир Стармер сказал, что отставка премьера – это вопрос “национального интереса”. Есть депутаты, которые считают, что извинения Бориса Джонсона были искренними, но с тех пор прошла неделя, и события нарастали как снежный ком.

Чемоданчик с вином

Известия, опубликованные в прессе в конце прошлой недели, явили миру, что персонал Даунинг-стрит устраивал “винные пятницы” на протяжении всей пандемии. Для этого в офисе установили специальный холодильник для напитков. Администрации премьера пришлось снова извиняться, теперь уже перед королевой Елизаветой II – после того, как стало известно о двух вечеринках, которые состоялись на Даунинг-стрит накануне похорон супруга Елизаветы – Филиппа, герцога Эдинбургского, в апреле 2021 года.

Как первой сообщила газета Telegraph, ссылаясь на свидетелей, алкоголь на этих вечеринках лился рекой, гости танцевали под музыку, а одного сотрудника послали в ближайший магазин с чемоданом, чтобы докупить еще вина. Борис Джонсон не присутствовал на этих вечеринках, но, по мнению его коллег, как глава правительства он отвечает за все происходящее в его резиденции. Расследователь Сью Грей сказала, что “совершенно ошеломлена” разоблачениями, так как многие сведения от нее скрывали.

В начале этой недели взорвалась еще одна бомба. Бывший соратник Джонсона Доминик Каммингс, который сам ушел в отставку из-за несоблюдения правил во время локдауна, заявил в своем блоге, что лично предупреждал премьера не устраивать вечеринку 20 мая, и тому есть свидетели. Джонсон категорически отвергает обвинения, но если это окажется правдой, то, получается, что премьер соврал парламенту, и он должен будет уйти.

На грани или уже за гранью фола?

Члены кабинета министров, включая заместителя премьера Доминика Рааба и министра здравоохранения Саджида Джавида, пока что стоят на стороне главы правительства.

Хотя большинство депутатов тори говорят о том, что подождут результатов официального расследования “Партигейта”, прежде чем принимать решение насчет премьер-министра, в кулуарах они признаются, что уже определились и просто соблюдают процедуру. Депутат сэр Роджер Гейл, частый критик Джонсона, сказал, что премьер сейчас уже “ходячий мертвец”. Другой депутат – Тобиас Эллвуд, бывший министр, заявил, что Джонсон должен “в течение ближайших дней” продемонстрировать, что он собирается прекратить это безобразие раз и навсегда и станет принципиально иным лидером. "Но если он попытается выкрутиться из ситуации, я перестану его поддерживать”, – подытожил Эллвуд.

Премьер показал, что его не заботят правила, которые он насаждает, до тех пор пока его не уличат в их нарушении

Похоже, не только на Даунинг-стрит относились к ковидным ограничениям как к рекомендательным, а не обязательным. В других государственных департаментах также были замечены новогодние вечеринки во время второго локдауна. Но нет сомнений, что дурной пример заразителен, и эта культура пришла с самого верха, из офиса премьер-министра. Британцы возмущены, что те, кто пишут законы и инструкции, решили их не соблюдать, когда все остальные, включая королеву Великобритании, придерживались ограничений, даже находясь в трауре. А отдельные нарушители подвергались суровым наказаниям, даже если их ситуация того не заслуживала. Например, один подросток получил несколько сотен фунтов штрафа за то, что организовал церемонию с отпусканием воздушных шариков – в память об умершем друге.

Британская пресса отмечает, что подобные проблемы при премьере Джонсоне можно было предвидеть – достаточно посмотреть на его биографию. В начале карьеры он был уволен с работы журналистом за фальшивые цитаты, а в середине 2000-х снят с партийной должности за то, что соврал о своих любовных похождениях.

Агитируя за Брекзит, Джонсон манипулировал статистикой, уверяя, что выход из ЕС позволит сэкономить до 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю на здравоохранение. Это заявление позже было признано неверным.

У лидера с безукоризненной репутацией однократный проступок может быть прощен. Однако еще до публикации официального расследования очевидно, что такое поведение Джонсона – скорее норма, чем исключение, пишет Financial Times.

“Премьер показал, что его не заботят правила, которые он насаждает, до тех пор пока его не уличат в их нарушении. Он транслирует неуважение (к системе)”, – отмечает издание. Избиратели когда-то любили Джонсона за его анархические повадки, остававшиеся, однако, в рамках уважения к британским ценностям и справедливости. Ему многое прощалось. Но сейчас его убежденность в том, что существуют разные правила – для всей страны и для него лично, стала очевидной проблемой.

Сам премьер-министр не выказывает признаков желания подать в отставку. Люди, хорошо его знающие, говорят, что это маловероятно. Джонсон – боец и будет стоять до конца. Его заместитель Доминик Рааб, согласный с тем, что врать парламенту нехорошо, тем не менее уверен, что Джонсон будет у власти еще много лет. Однако, потеряв доверие избирателей, консерваторы могут проиграть на местных выборах, которые состоятся в мае. Многие в партии не готовы на такой риск и требуют отставки премьера, но большинство выжидают подходящего момента, чтобы нанести удар.

В то же время после очередного заседания парламента 19 января некоторые представители правящей партии заявили об "изменении атмосферы" в их рядах, которая стала несколько более благоприятной для премьера. "Очевидно, всё решится после обнародования доклада Сью Грей, – заявил депутат Ричард Холден. – Это будет важнейший момент".