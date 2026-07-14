Борис Надеждин заявил, что в его семье обсуждается отъезд из России

Российский политик Борис Надеждин, недавно включённый властями в реестр "иноагентов", рассказал в эфире ютуб-канала The Breakfast Show, что в его семье сейчас идут разговоры о возможном отъезде из России. По его словам, эту идею в основном обсуждают его родные, а не он сам.

"Моя семья перепугалась. У меня какой-то ужас в семье. <…> Тяжёлый вопрос, обсуждаем сейчас. Я сейчас думаю, как действовать дальше, потому что ситуация действительно тяжёлая. Мне меньше всего хочется повторить путь Алексея Навального", – сказал Надеждин.

В разговоре с "Медузой" Борис Надеждин сказал, что сейчас у него есть два пути – "путь Ленина" и "путь Навального". Сейчас он размышляет над тем, какой из них выбрать.

"Ленин уехал в эмиграцию, 10 лет жил за границей, потом вернулся и стал лидером страны. Навальный решил вернуться, и мы знаем, что с ним случилось", – пояснил Надеждин. Оппозиционер Алексей Навальный был осуждён к длительному сроку заключения и впоследствии погиб в колонии, его соратники со ссылкой на данные экспертиз утверждают, что его отравили.

Надеждин добавил, что совершенно не хочет уезжать из России, но если для его свободы возникнет реальная угроза, то он готов рассмотреть вариант с эмиграцией.

В июне Борис Надеждин объявил о планах баллотироваться в Госдуму на осенних выборах. 10 июля он был признан "иностранным агентом". Три дня спустя полицейские задержали его по протоколу о демонстрации экстремистской символики – из-за видео в телеграм-канале от 2023 года, в котором в течение десяти секунд "демонстрировали" фотографию Алексея Навального.

Надеждин сообщил, что, по мнению его адвокатов, сотрудники силовых структур скорее всего планировали "закрыть его" по административному делу, но потом "что-то у них сломалось" и заседание суда перенесли на пятницу, 17 июля. Надеждин отметил, что его защитники "искренне не советуют являться в суд".

В 2024 году Надеждин, бывший депутат Госдумы, выступающий за завершение войны с Украиной, пытался баллотироваться в президенты, но его не зарегистрировали.