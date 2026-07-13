Задержан политик Борис Надеждин, недавно признанный "иноагентом"

Политик Борис Надеждин, которого российские власти на прошлой неделе внесли в реестр так называемых "иностранных агентов", днём 13 июля сообщил в соцсетях о своём задержании. Как написал Надеждин, сотрудники полиции повезли его в ОВД по городу Долгопрудный.

Адвокату Дмитрию Трунину в этом отделе сказали, что Надеждина среди задержанных нет. Впоследствии ему удалось выяснить, что политика обвиняют по административной статье о демонстрации экстремистской символики, пишет проект "ЭкоЮрист". Что послужило поводом для этого - пока не известно. Где сейчас находится Надеждин, пока не сообщается.

Признание виновным по этой статье означает запрет на участие в выборах на определённый период, из-за этого ряд политиков от "Яблока" и КПРФ уже не был допущен к выборам, предстоящим в сентябре. Право быть избранным, впрочем, ограничивает и сам статус "иноагента".

Надеждин в 2024 году пытался в качестве антивоенного кандидата баллотироваться в президенты России. Его допустили к сбору подписей, однако в конце концов не зарегистрировали кандидатуру.