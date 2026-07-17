Бориса Надеждина оштрафовали на 1 тысячу рублей за фото Навального

Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1 тысячи рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики.

Об этом сообщают из зала суда корреспонденты "Медиазоны" и "Вот так". Поводом для штрафа стал пост 2023 года со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором показывали фото Алексея Навального, внесённого российскими властями в реестр экстремистов и террористов (власти продолжают считать всё, связанное с Навальным, экстремистской символикой, несмотря на то, что оппозиционер более 2,5 лет назад погиб в колонии).

Надеждин в суде отметил, что это "уникальный" случай - раньше людей тоже штрафовали за фото Навального, но опубликованное в их ресурсах, а не за ссылки на видео, где есть его изображение.

"Я не могу понять почему лицо Алексея Навального — почему это символика экстремистской организации? Если это так, я знаю некоторых молодых людей, похожих на Алексея Навального. Тогда таких людей нужно задерживать и признавать виновными в пропаганде экстремизма. Это бред!", - заявил политик.

Надеждин просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. В суд ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления.

После суда Надеждин заявил, что рад, что "жив и на свободе".

Надеждина задержали 13 июля и составили протокол. На прошлой неделе его внесли в реестр "иностранных агентов". После задержания политик не исключил, что покинет Россию. Он связал преследование с тем, что собирает подписи для участия в выборах. Надеждин планировал баллотироваться на выборы в Госдуму осенью 2026 года. 16 июля он сообщил, что ему закрыли выезд из России, как утверждается, из-за долгов.



Борис Надеждин в 2024 году пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты России, его допустили до сбора подписей, но впоследствии не зарегистрировали кандидатуру.



Перед выборами осенью 2026 года российские власти усилили давление на системную и несистемную оппозицию. На политиков и активистов составляют административные протоколы о демонстрации экстремистской символики из-за фотографий Навального и логотипов запрещенных в стране соцсетей. Север.Реалии рассказывали, как преследуют членов партии "Яблоко".