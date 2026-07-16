Политику Борису Надеждину закрыли выезд из России

Политик Борис Надеждин сообщил в своем телеграм-канале, что ему закрыли выезд из России из-за долгов.

"Ночью на Госуслуги пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами. Говорят, незаконное решение. Будем обжаловать", – написал Надеждин.

13 июля Надеждина задержали в Москве, на него составили протокол о "демонстрации экстремистской символики" из-за фотографии оппозиционера Алексея Навального в соцсетях.

После задержания политик не исключил, что он покинет Россию. Он связал преследование с тем, что собирает подписи для участия в выборах. В минувшую пятницу Надеждина внесли в список так называемых иностранных агентов. Этот статус запрещает занимать выборные должности.

Надеждин заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью

В 2024 году Надеждина выдвинула в президенты впоследствии ликвидированная партия "Гражданская инициатива". Наряду с Екатериной Дунцовой, он стал одним из двух потенциальных кандидатов в президенты, открыто выступивших против войны. Его допустили к сбору подписей, но в конце концов не зарегистрировали кандидатуру.