Борисоглебск в Воронежской области атаковали беспилотники

Минобороны России утром девятого апреля сообщило о четырёх сбитых беспилотниках самолётного типа над Воронежской и Белгородской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее также сообщал об уничтожении беспилотника на территории региона. По его словам, пострадавших нет. "Последствия на земле уточняются", − написал он.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, что беспилотники атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области.

Первый дрон врезался в фасад здания на четвертом этаже в районе трёх часов утра. Через час туда же попал второй беспилотник, сообщает "База". Повреждён фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет, уточняет телеграм-канал "Астра".

Борисоглебск находится в Воронежской области. Там расположен крупный военный аэродром и учебный центр подоготовки лётного состава Военно-воздушных сил России.

Сегодня же Минобороны России отчиталось о сбитой украинской противокорабельной ракете "Нептун" возле аннексированного Крыма.

Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над морской акваторией вблизи города сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. По его словам, городские объекты инфраструктуры не пострадали.

Украинская сторона пока не комментировала эти атаки.

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