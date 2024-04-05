Минобороны РФ заявляет о 53 сбитых дронах над пятью областями

Российские средства ПВО в течение ночи и утром сбили 53 беспилотника в пяти регионах страны – Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

В Ростовской области, где по заявлению Минобороны, были сбиты 44 дрона, повреждена электроподстанция в Морозовском районе. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев.

При этом Голубев не упоминает об аэродроме рядом с Морозовском. Ранее местные телеграм-каналы написали, что объектом атаки беспилотников стал аэродром в Морозовске, где базируются истребители Су-34, активно действующие вдоль линии фронта. Власти официально эту информацию не подтверждают. Очевидцы сообщали о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов. "Осторожно новости" со ссылкой на местных жителей пишут, что те видели "более 15 воздушных целей". О пострадавших не сообщается.

Утром в пятницу налёту беспилотников подвергся город Энгельс в Саратовской области, где также находится военный аэродром. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин все дроны ликвидированы. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. Из его сообщения невозможно сделать однозначный вывод, уничтожен ли один беспилотник или больше.

В местном паблике писали о взрывах в районе аэродрома, который уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. Там базируются тяжёлые бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые используются для ударов по Украине.

Жители Ейска в Краснодарском крае рассказали, что помимо громких взрывов слышали звук автоматных очередей – также в районе местного аэродрома.

Украинская сторона пока не комментировала эти атаки.