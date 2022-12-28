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Время Свободы

Боролась со времен аннексии Крыма. Осуждена активистка Ирина Данилович

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 декабря

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Время Свободы - Темы дня 28.12.2022
by Радио Свобода

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Американский эксперт о факторах, определяющих ход войны в Украине;

Почему Украина и Россия официально не признают факт существования диверсионных групп в составе своих войск;

Илья Яшин этапирован в колонию до рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор;

Крымская гражданская активистка Ирина Данилович приговорена к 7 годам колонии и штрафу по обвинению в незаконном хранении взрывчатки;

Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти, если в контрактах предусмотрена максимальная цена;

Кто претендует на пост спикера Палаты представителей Конгресса США;

Девять новогодних «клубных колец». Странный подарок, который Владимир Путин сделал себе и другим участникам неформального саммита СНГ в Петербурге.

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