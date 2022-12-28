Американский эксперт о факторах, определяющих ход войны в Украине;
Почему Украина и Россия официально не признают факт существования диверсионных групп в составе своих войск;
Илья Яшин этапирован в колонию до рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор;
Крымская гражданская активистка Ирина Данилович приговорена к 7 годам колонии и штрафу по обвинению в незаконном хранении взрывчатки;
Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти, если в контрактах предусмотрена максимальная цена;
Кто претендует на пост спикера Палаты представителей Конгресса США;
Девять новогодних «клубных колец». Странный подарок, который Владимир Путин сделал себе и другим участникам неформального саммита СНГ в Петербурге.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.