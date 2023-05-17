Боррель предложил увеличить Европейский фонд мира на 3,5 млрд

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил увеличить объём Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине, на еще 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Боррель решил просить увеличения финансирования фонда, поскольку нынешние средства фонда исчерпываются.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого ныне составляет почти восемь миллиардов евро. Именно из этого фонда государства-члены ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. К настоящему времени из фонда уже потрачено около 4,6 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и другие страны, например Мозамбик, Грузию, Молдову, Мали, Сомали, Нигер, Иорданию, Босния и Герцеговину, Ливан и Мавританию.

В последние дни Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.