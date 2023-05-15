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ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро от ЕС

Венгрия заблокировала передачу Украине очередного пакета помощи из Европейского фонда мира. Сумма транша составляет 500 миллионов евро и должна была быть выделена в следующий понедельник.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник, Будапешт потребовал гарантий того, что Европейский фонд мира сохранит свой глобальный статус в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева.

Венгрия – одна из немногих стран Евросоюза, которая не выступает с последовательным осуждением российской агрессии в Украине. Страна продолжает зависеть от поставок энергоносителей из России. В аналитической записке на сайте венгерского посольства в Вашингтоне утверждается, что власти Украины притесняют этнические меньшинства, в том числе около 150 тысяч украинских венгров.

Пользуясь правом вето, страна неоднократно блокировала решения Евросоюза о поддержке украинской и осуждении российской стороны – например, заблокировала одобрение на общеевропейском уровне решения Международного уголовного суда в Гааге об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых МУС обвиняет в насильственной депортации украинских детей.

  • Европейский фонд мира – организация стран Евросоюза, взносы в которую делают все входящие в союз страны. С начала российского вторжения в Украину фонд неоднократно выделял Украине значительные пакеты помощи как на военные, так и на гуманитарные цели.

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