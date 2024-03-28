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Время Свободы

Боялся помешать. Почему Путин не приехал к "Крокус Сити Холлу"

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 марта

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Время Свободы - Темы дня 28.03.2024
by Радио Свобода

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При очередном обстреле Харькова Россия применила оружие нового типа;

Джо Байден в ходе предвыборного митинга назвал Владимира Путина "мясником";

Почему Путин не побывал на месте теракта в "Крокус Сити Холле";

Путин и Всемирный русский народный собор о миграционной политике в России;

Патриарх РПЦ Кирилл отрицает существование русского национализма, несмотря на его явные проявления;

Осужденный в России 70-летний правозащитник Олег Орлов подвергается издевательствам в заключении;

Правящая партия в Грузии предлагает конституционные поправки, резко ограничивающие права ЛГБТ-сообщества.

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