Боялся помешать. Почему Путин не приехал к "Крокус Сити Холлу"

При очередном обстреле Харькова Россия применила оружие нового типа;
Джо Байден в ходе предвыборного митинга назвал Владимира Путина "мясником";
Почему Путин не побывал на месте теракта в "Крокус Сити Холле";
Путин и Всемирный русский народный собор о миграционной политике в России;
Патриарх РПЦ Кирилл отрицает существование русского национализма, несмотря на его явные проявления;
Осужденный в России 70-летний правозащитник Олег Орлов подвергается издевательствам в заключении;
Правящая партия в Грузии предлагает конституционные поправки, резко ограничивающие права ЛГБТ-сообщества.
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