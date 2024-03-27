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Время Свободы

Лукашенко спутал карты Путину. Куда ехали исполнители теракта?

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 марта

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Время Свободы - Темы дня 27.03.2024
by Радио Свобода

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Руководители российских спецслужб продолжают настаивать на причастности стран Запада и Украины к теракту в "Крокус Сити Холле";

Александр Лукашенко заявляет, что исполнители теракта в Красногорске, были вынуждены повернуть в сторону Украины, хотя собирались в Беларусь;

Сергей Лавров не верит, что страны Запада хотят помогать России бороться с терроризмом;

Реакция США на обвинения России в попытке скрыть украинский след в теракте в "Крокус Сити Холле";

Кто такой Шамсидин Фаридуни, который, как предполагается, руководил нападением на "Крокус Сити Холл";

За что жители Белгородской области обиделись на телеведущего Владимира Соловьева;

Певица Манижа о происходящем в России и в мире.

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