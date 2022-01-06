"Братская помощь"? Соцсети о вводе сил ОДКБ в Казахстан

События последних дней в Казахстане успели ошарашить всех наблюдателей по меньшей мере несколько раз, и вот новый неожиданный поворот: президент Токаев запросил военную помощь ОДКБ, а Никол Пашинян (Армения сейчас председательствует в организации) эту помощь пообещал.

Илья Барабанов:

Есть какая-то историческая ирония в том, что о вводе воинского контингента в Казахстан вынужден объявлять именно армянский премьер Никол Пашинян, который сам пришел к власти на волне народных волнений.

У прокремлёвских комментаторов после продолжительного замешательства - плохо скрываемый триумф.

Андрей Медведев:

Отправка коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на деле означает вот что.

На тридцатом году казахской независимости можно говорить, что это государство не состоялось. Если армия не боеготова настолько, что не может разогнать вооруженных мародеров (а хотя бы и мифических террористов), спецслужбы не способны предсказать развитие событий, а власть на местах слиняла в два дня.

Если для наведения порядка нужны миротворцы, то все разговоры о важном региональном игроке и особом казахском пути, можно прекращать. Это еще не полный failed state, но близко к тому. То есть через 30 лет после избавления от имперских пут выяснилось, что без русских солдат порядок не навести? Ну что же.

Я впрочем, повторю, не сторонник нашего участия без гарантий на изменение внутреннего курса Казахстана. Да я про русских и русский язык. И про многовекторность. Любая услуга должна быть оплачена.

Но решение принимают люди умнее меня, и мы не знаем, что там за кулисами решения. И если уж приходим, надо оставаться. Туркестанский военный округ 2.0 создавать.

Сергей Колясников:

Войска ОДКБ не будут разгонять мародеров, они лишь возьмут под охрану стратегические объекты. И горе тем возомнившим о себе мародерам, которые рыпнутся в их сторону. У наших миротворцев автомат не отнимешь, а вот нажить неприятностей себе на горб можно легко.

А потом при поддержке России Казахстан снова начнет играть в независимое, суверенное государство. И лощеные чиновники Казахстана в наспех постиранных брюках будут важно заседать в высоких кабинетах и международных организациях.

А мне в комментариях на ломаном русском языке казахские националисты снова будут рассказывать, какой Казахстан мощный и сильный, как он без России будет развиваться.

Правда рассказывая об этом, они будут иногда вздрагивать и поглядывать на улицу, там ли она еще - казахская государственность, дождем не смыло ли.

Маргарита Симоньян:

Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь.

Но и некоторые условия надо поставить.

1. Крым — признать.

2. Кириллицу — вернуть.

3. Русский язык — второй государственный, как в Киргизии.

4. Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и так так.

5. Выгнать антироссийские НКО.

6. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками.

Ибо неча.

Но далеко не все так воодушевлены.

Борис Вишневский:

Вот только российские силы, как и советские, миротворческими не бывают.

Силы Путина могут "творить" только войну.

Это хуже, чем ошибка. Это преступление.

Александр Плющев:

ОДКБ - объединение, которое формально создавалось, чтобы защищать от внешних угроз, впервые проявила себя как средство от угрозы внутренней. Другими словами, ОДКБ - это гарантия помощи автократическим режима бывшего СССР со стороны России в случае внутренних волнений.

Игорь Яковенко:

Обращение Токаева к главам ОДКБ (читай - к Путину и Лукашенко) за помощью против "банд международных террористов, которые напали на Казахстан", превращает Токаева в международного преступника а-ля Лукашенко и Путин.

Это самый худший сценарий из всех возможных.

Алексей Цветков:

Плохо все. Во-первых, вероятна мясорубка. Во-вторых, Казахстан может стать клиентом Москвы. Ось Москва-Минск-Нурсултан.

Но тут ещё и джокер - Китай, он пока не прокашлялся.

Николай Митрохин:

Анонсированный ввод войск ОДКБ рушит миф о том, что Казахстан на самом деле уже контролируется Китаем, что он обрел реальную независимость от Москвы и ты ды, и ты пы.

Ан нет, реализуется самый простой и примитивный (и много раз проговоренный сценарий), Назарбаев имевший многолетние тайные договоренности с Москвой уходит, Россия приходит войсками - во всяком случае в Северный Казахстан. Но теперь похоже российским десантникам и мотострелкам придется брать уже и Алмаату. А это значит, что пророссийские Кыргызстан и Таджикистан скоро тоже получат предложения от которых будет невозможно отказаться.

Не могу не отметить, что происходит это ровно после празднования 30-летнего юбилея конца СССР и в 100-летнюю годовщину его создания

Александр Морозов:

Таким образом, у нас тут дальний, но очевидный аналог 1968 года. войска "варшавского договора" оказывают братскую помощь народу Чехословакии.

Александр Баунов:

История складывается не из планов, а из реакций на события. Но по этим реакциям можно понять планы. Интерпретировать внутренний кризис как внешнюю агрессию и действовать соответственно любил СССР от Венгрии до Афганистана (Польша увернулась). Интересно, что некоторые противники сдвинувшейся в этом направлении России практикуют похожее видение и пишут: Россия организовала бунт в Казахстане, чтобы ввести войска. Киевский майдан так еще не подчиняли коварным внешним планам.

Григорий Голосов:

Я написал здесь с утра, что в Казахстане многое будет зависеть от стратегических решений президента Токаева, но не упомянул, что для правильных стратегических решений нужны моральная сила и воля. А это важно. К сожалению, обратившись за "помощью" к ОДКБ, он проявил постыдную (для себя) и пагубную (для своей страны) слабость. Воистину, худший автократ - это слабый и трусливый автократ, который боится и потерять власть, и бороться за нее.

Дмитрий Шушарин:

Путин опять всех победил. Пока мир ждал нападения на Украину, он лишил Казахстан суверенитета. То есть ликвидировал главное достижение Назарбаева. А вот Токаеву надо бы вспомнить судьбу Хафизуллы Амина, который шесть раз просил Кремль ввести войска и до последнего не верил, что шоурави штурмуют дворец.

Константин Калачёв:

Если это символическое участие армян и белоруссов, то и ладно. Если это российские войска, то надо понимать, что в среднесрочной перспективе за этим последует рост в республике антирусских настроений и исход оставшихся там русских. Кто-то скажет, это же прекрасно, так демографические проблемы и решим. Кто-то напротив сочтет это неприемлемым. Я от оценок воздержусь. Просто надо понимать, что всякое действие имеет последствия, которые часто выходят за рамки планов акторов.

Илья Вайцман:

Т.н. «ОДКБ» (карательные подразделения ВС РФ и РБ) начала вторжение в Казахстан для подавления протестов населения. Казахская армия и полиция отказались стрелять в народ, поэтому Назарбаев и Токаев завозят «опытных специалистов», которые не откажутся. Вопрос в том, как казахская армия отреагирует на это вторжение и на то, что «иностранные специалисты» начнут убивать казахов. Грубо говоря, война это будет или «просто» карательно-террористическая «акция» силами иностранных зондеркоманд при невмешательстве местной армии. Впрочем, хорошо уже точно не будет.

Братья-диктаторы своего брата-диктатора, конечно, не бросят, будь дело в Дамаске, Минске или Астане. Народ для них по определению субъектом не является и должен быть приведен к покорности в любом случае и любой ценой. В Киеве вот от неожиданности прозевали, да и людоед из Януковича так себе был, почти и не брат нашим-то.

P.S. Китай? А что Китай? Китай скупил и коррумпировал весь Казахстан под гарантии Назарбаева с Токаевым. Китай только обрадуется «наведению порядка» чужими руками. И инвестиции спасены, и вроде бы и не при делах.

Аббас Галлямов:

Не имея предварительных договорённостей, с такими просьбами, как у Токаева, публично не обращаются. Значит, если он не окончательно спятил от страха, договорённости эти у него есть.

Лукашенко - очевидный псих и, в принципе, может своих силовиков на подавление казахских протестов легко отправить. Просто на одних эмоциях, на ненависти к любого рода оппозиции.

В этой ситуации и Путину будет сложно удержаться. К тому же и у него есть соблазн своих собственных оппозиционеров попугать - утопить казахское восстание в крови, пусть видят на что российские силовики способны.

Проблема только в том, что непонятно: а что в этой ситуации казахские военные делать будут. Назарбаев ушёл, им из-за Токаева кровь лить? Судя по их сегодняшнему поведению, они от этой перспективы не в восторге. А тут этот недопрезидент ещё иностранных оккупантов пригласил, те братьев-казахов мочить начали. Здесь ведь уже национальный фактор включится, а он - ох какой сильный драйвер.

Короче, никто сейчас не может исключить, что в случае появления в Казахстане силовиков славянской внешности, часть казахских вооружённых сил и полиции перейдёт на сторону восставших. И тогда это уже не просто прогулка будет, а новый Афганистан.

Россия в канун очередной революции всегда в какую-нибудь маленькую победоносную войну ввязывается - то в Крымскую, то в Русско-японскую, то в Первую мировую, то в Афганскую.

Неужели пришла очередь Казахской?

Лев Шлосберг:

События в Казахстане могут приобрести характер войны казахов с интервентами. Это очень опасно.

Леонид Гозман:

1. Протесты в Казахстане ничем не грозят России, но, возможно, представляют собой угрозу для власти наших нынешних правителей. Значит, наши солдаты будут защищать там не Родину, не ее безопасность, а в лучшем случае, существующий сегодня в России режим. А это не одно и то же.

2. В наших солдатах там будут видеть оккупантов, а значит, они там будут погибать – казахстанцы будут сопротивляться. Вспомните, что именно там уже в новое время было восстание против СССР, которое Москва подавляла войсками.

3. Часть военных Казахстана перейдут на сторону Сопротивления. Кто-то, не делая этого открыто, будет помогать оружием и деньгами. Число жертв увеличится.

4. Наши солдаты там будут убивать, пусть даже стреляя в ответ. Это будет усиливать ненависть к нашей стране и ко всем нам. А к нам вернутся люди с опытом убийств.

5. В Казахстане живет большое число русскоязычных людей. Сколь бы хорошим или плохим ни было сейчас отношение к ним, оно станет сильно хуже – за имперскую политику нашего руководства будут расплачиваться они.

6. Наше руководство, напуганное происходящим в Казахстане, будет закручивать гайки, ужесточать внутреннюю политику. Впрочем, об этом, наверное, можно не волноваться – они и так делают в этом направлении все возможное. Сильно хуже не будет, но новые аресты неизбежны.

Александр Рыклин:

По-моему, Токаев просто идиот... Призвать войска чужих стран, когда не можешь рассчитывать на собственные силовые структуры, - неимоверная глупость. В случае вторжения, Россия и Беларусь ввяжутся в полномасштабный военный конфликт, поскольку им уже будет противостоять не только мирное население, но и местные ВС с другими силовиками.. Короче, все это чудовищная безответственная авантюра, которая обернется огромными потерями...

Юрий Самодуров:

Последствия посылки российских военных ОДКБ в Казахстан будут ужасны во всех смыслах. Этот шаг - думаю его следует назвать и считать преступлением против народа Казахстана страшно ухудшит отношения и к России и к живущим в Казахстане русским , а их очень и очень много огромного числа граждан Казахстана поддержавших антиназарбаевскую революцию, которая будет подавлена фактически Путиным и российскими военными.

Кирилл Шулика:

А кто-то вот подумал, что будет с русскими в Казахстане, если Москва по призыву Токаева введет в республику войска, который потом уйдут?

Андрей Уренев:

Если наши сейчас реально додумаются туда хотя бы один взвод ОМОНа отправить, то русским живущим в Казахстане надо бежать.

Вот все бросать и бежать хоть голыми из Казахстана, потому что после этого жить там они никогда не смогут.

При этом учитывая что на сторону протестующих переходят силовики, армия не вмешивается а в Алма-Ате под контролем протестующих уже здания спецслужб, то ввод сторонних войск может обернуться уже полноценной войной, с которой к нам в Россию пойдут вагоны с цинком.

Ни одна мразь которая тут пишет про возврат "исконно русских земель" на эту войну не пойдет и детей своих туда не отправит.

По итогу ради удержания власти Токаева беженцами станут одни русские а трупами другие русские и казахи, с которыми мы в общем то всегда жили мирно, станут нашими врагами на многие десятилетия вперёд.

Не слишком высокая цена ради сохранения власти какому то коррумпированному обсоску?

Пётр Милосердов:

К чему приведёт решение России о вводе войск?

Смотря как будет реализовано. Ключевой вопрос – будет ли это реализовано ВМЕСТЕ с организаторами беспорядков или нет?

Если ВМЕСТЕ, то довольно быстро всё сойдёт на нет. Даже очень быстро, 2-3 дня. Это может быть «крымский вариант» - «вежливые люди» точечно охладят погромщиков.

Если НЕТ, то придётся помучиться. Впрочем, у казахов нет опыта массового низового противостояния властям, плюс психология «ты начальник, я дурак». В общем, тоже довольно быстро сойдёт на нет. Опыт Жанаозена тому подтверждение.

А вот какие последствия это будет иметь для русского населения Северного Казахстана?

В первом случае – скорее всего никаких. А вот во втором – русские рискуют пожизненно стать «агентами Москвы» и полускрытыми коллаборационистами. Что, без сомнения, плохо скажется на их повседневной жизни.

Глеб Морев:

Особенность настоящего исторического момента в том, что Россия при любом исходе казахстанских событий оказывается в проигрыше.

Про победу мятежников понятно.

Однако ввод войск и подавление протестов русской армией стократно усилит антирусские настроения, и так значительные. Содержать такой «протекторат» весьма затруднительно. При первой возможности все вспыхнет по новой, но уже с антироссийским пафосом.

1956 и 1968 год повторить, конечно, можно. Но с тем же историческим результатом.

Короче, к украинскому и белорусскому фронтам добавляется казахстанский.

Есть и опасения другого рода.

Егор Холмогоров:

А вот гораздо худший вариант - это тот, который через Незыгаря озвучивают наши традиционные невводилеры.

Мол ОДКБ удержит Токаева у власти при помощи войск Белоруссии, Армении и Киргизии.

Это худший вариант из возможных.

Русофобская клептократия сохранится у власти.

При этом конфликт будет только раскручиваться.

При этом рычагов и возможностей для переделки Казахстана под себя у России не будет.

Одно дело оккупация под любым предлогом, другое дело оказанная услуга, которая за услугу считаться не будет.

То есть спасение Токаева руками Лукашенко гораздо хуже как введения российский войск, так и свержения Токаева.

Владислав Юсупов:

События в Казахстане могут начать развиваться по совершенно катастрофическому варианту, если сейчас в ситуацию вмешается ещё и Китай.

Именно Токаев считался про-китайским руководителем страны, что неоднократно приводило к разногласиям разного рода между Россией и Казахстаном в международной повестке.

И именно Токаев давал Китаю гарантии под инвестиции. Чем это чревато, полагаю, объяснять не нужно. Вопрос в другом: рискнёт ли компартия КНР? Если рискнёт, то как это будет выглядеть и где пройдёт в итоге линия соприкосновения с силами ОДКБ (по сути, российскими силами)?