Британия обвинила РФ в операции у подводной инфраструктуры

Власти Великобритании обвинили Россию в проведении "тайной операции" у критически важной подводной инфраструктуры в британских водах и прилегающих к ним районах. Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Несколько недель назад британские военные обнаружили в международных водах Арктики российскую атомную подлодку класса "Акула" (по классификации НАТО; иное обозначение - проект 971 "Щука-Б"). Передвижение подлодки отслеживалось круглосуточно, но, как утвержают британские власти, она была задействована для отвлечения внимания. В это время другие подводные военно-морские силы Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, как утверждается, вели "противоправную деятельность в отношении критически важной подводной инфраструктуры в других местах".

Великобритания и её союзники, включая Норвегию, дали понять российским военным, что за ними ведётся наблюдение, после чего те вернулись на базу, не сумев завершить свою операцию, говорится в пресс-релизе британского оборонного ведомства.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в то время как внимание многих было приковано к Ближнему Востоку, британские вооружённые силы реагировали на растущую угрозу со стороны России на севере. "Путину я говорю следующее: мы видим вас, мы видим вашу деятельность над нашей подводной инфраструктурой. Вы должны знать, что любая попытка нанести ей ущерб не будет терпимой и повлечёт за собой серьезные последствия", – сказал он.

В сообщении британского Минобороны не уточняется, о какой именно подводной инфраструктуре идет речь. Отмечается лишь, что подводные оптоволоконные кабели имеют жизненно важное значение для всех видов цифровой связи.

В Москве пока не комментировали утверждения Лондона.

Ранее британское издание The Telegraph писало, что фрегат российского Черноморского флота "Адмирал Григорович" 8 апреля сопроводил через Ла-Манш два танкера из российского "теневого флота". Отмечалось, что спустя две недели после того, как Великобритания разрешилиа задерживать подсанкционные суда теневого флота в британских водах, ни одно такое судно не было остановлено. Со ссылкой на генпрокурора Ричарда Хермера издание сообщило, что британские власти не проводили такие операции из-за опасений нарушить международное морское право.