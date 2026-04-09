Фрегат РФ провёл через Ла-Манш два подсанкционных танкера

В Кремле в четверг заявили о праве России защищаться от "пиратства" в международных водах. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать информацию о сопровождении фрегатом ВМС России двух российских танкеров у берегов Великобритании.

Британская газета Telegraph ранее сообщила, что российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" сопроводил через Ла-Манш танкеры, находящиеся под британскими санкциями как часть российского так называемого "теневого флота". В публикации речь шла о нефтяных танкерах Universal под флагом России и Enigma под флагом Камеруна.

Танкеры прошли через Ла-Манш 8 апреля. Оба судна, вышедшие из портов в Ленинградской области, следовали в западном направлении к Плимуту. Telegraph также пишет, что "Адмирал Григорович" сопровождал не единственную группу. В тот же период в обратном направлении через Ла-Манш проследовали ещё два подсанкционных танкера: Desert Kite и Kousai.

Пресс-секретарь Кремля Песков, отвечая на связанный с этой публикацией вопрос, сказал, что Москва за последние месяцы неоднократно сталкивалась со случаями того, что он назвал пиратством в международных водах, и что Россия будет принимать меры для обеспечения безопасности своего судоходства. "Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации", - подчеркнул Песков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в прошлом месяце, что он санкционировал задержание российских судов в британских водах с целью пресечения деятельности, которая, как считает Лондон, позволяет Москве экспортировать нефть, несмотря на западные санкции.

Всего Великобритания ввела санкции против 544 российских судов "теневого флота". В начале января 2026 года при содействие британских сил американские военные задержали недалеко от побережья Шотландии связанный с Россией танкер Marinera (Bella 1).



