Быстрее, выше, сильнее. HIMARS против армии Путина

Интрига вокруг поставок Украине американских реактивных систем залпового огня, кажется, разрешилась: президент США Джо Байден в колонке для The New York Times подтвердил, что Киев получит "ракетные системы, которые позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поля боя", а вслед за этим высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Украине будут предоставлены ракетные системы залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров.

Сомнения в том, что Украина получит системы HIMARS (и, возможно, ее гусеничный вариант MLRS), возникли после того, как в понедельник Байден исключил передачу "ракетных систем, способных достигать целей на территории России". Это заявление прозвучало вместо ожидаемого официального подтверждения поставок, о котором за неделю до этого писали американские СМИ. Эксперты, впрочем, сразу предположили, что слова Байдена означают лишь одно: вместе с американскими ракетными установками Украине будут переданы не современные ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров, а менее дальнобойные боеприпасы. Впрочем, и их максимальная дальность заметно выше, чем у американских гаубиц M777, которые уже используются в Донбассе украинской армией. Она составляет около 70 километров – это, например, позволит Украине наносить удары по острову Змеиный, где Россия, по данным украинского командования, размещает ракетные установки для ударов по Одесской области.

О том, что из себя представляют ракетные системы M142 HIMARS и M270 MLRS, какими типами боеприпасов они могут быть оснащены, могут ли эти системы кардинально изменить расклад сил в российско-украинской войне и почему дальность используемых снарядов – далеко не единственное их преимущество перед российскими аналогами, Радио Свобода поговорило c независимым военным экспертом, бывшим служащим итальянской армии Томасом Тейнером.

"Самое важное – тип боеприпасов"

– 29 мая вы написали в твиттере, что вас раздражают неточности и ошибки, которые постоянно всплывают в СМИ при описании американских ракетных систем залпового огня. Что вы имели в виду?

– В первую очередь, что многие не понимают: дальнобойность этих систем зависит от того, какие боеприпасы с ними используются. Боеприпасы семейства GMRLS имеют дальность стрельбы более 70 километров (на самом деле, даже больше, но реальный максимум засекречен) и используются в контейнерах, вмещающих по 6 таких ракет. Тактические ракеты ATACMS могут лететь на расстояние до 300 километров, каждый контейнер содержит одну такую ракету. ATACMS американцы Украине поставлять не собираются. Некоторые российские СМИ пишут, что на самом деле США отдадут Украине старые пусковые установки M270A0 с неуправляемыми ракетами M26, и что такое пополнение украинского арсенала принципиально не изменит расклад сил. Это было бы правдой, но с 2007 года США утилизировали практически все ракеты M26, к тому же они имеют дальность стрельбы всего 32 километра и кассетные боезаряды, использование которых негласно осуждали даже сами американские военные.

Вероятнее всего, Украина получит более современные пусковые установки M270A1 MLRS, если речь будет идти о гусеничном варианте, или же M142 – в случае с колесными HIMARS. И те, и другие имеют модуль GPS и стреляют управляемыми ракетами. До российских городов управляемые боеприпасы семейства GMRLS могут достать с таким же успехом, как и имеющиеся ныне у Украины "Смерчи". В этом смысле поставка американских РСЗО без ракет ATACMS мало что изменит, да и Украина сейчас сосредоточена на защите своей территории в Донбассе и вряд ли вынашивает планы сравнять с землей Курск или Белгород, как это делают россияне с украинскими населенными пунктами.

– Что является самым критичным для Украины в поставке этих систем? Их количество или тип боеприпасов, которые с ними будут поставлены?

– Тип боеприпасов. Гаубицы M777 имеют радиус стрельбы в 24 километр (или 29 километров при со снарядами, оснащенными донным газогенератором). Французские гаубицы "Цезарь" и немецкие PzH 2000 с их более длинными стволами и более объемными зарядными каморами могут стрелять такими же снарядами, как М777, на расстояние до 30 километров (до 40 километров при условии использования снарядов с донным газогенератором). Каждый из этих 155-миллиметровых снарядов доставляет к цели около 11 килограм обычного тротила. Теперь сравним: установки M142 и M270A1 способны доставлять снаряды на расстояние более 70 километров, и каждый снаряд несет с собой 23 с лишним килограмма взрывчатого вещества PBXN-109, имея при этом круговое вероятное отклонение менее 7 метров. Вкратце: Украина сможет поражать цели на большем расстоянии, быстрее, с большей точностью и с большей мощностью взрыва каждого отдельного снаряда.

"Выстрел из гигантского дробовика"

– Какие боеприпасы могут быть поставлены Украине вместе с MLRS и HIMARS, и в чем разница между ними?

– Есть всего три типа ракет семейства GMLRS из тех, что вероятнее всего могут быть переданы украинской армии: M30A1, M31, M31A1. Они практически идентичны, кроме того, что ракеты с индексом "А1" являются улучшенными версиями. Ключевое отличие ракет M30A1 заключается в том, что они имеют альтернативную боеголовку, начиненную 160 с лишним тысячами вольфрамовых шариков. Боеголовка такой ракеты разрывается над целью, освобождая шарики, которые в этот момент летят с пронзительной скоростью в 3 маха (3600 км/ч). Грузовики, склады, люди в зоне поражения такой боеголовки фактически уничтожаются выстрелом из гигантского дробовика. M31 и M31A имеют унитарную осколочно-фугасную боевую часть, которая наносит разрушения или поражает живые цели ударным действием. Подобные боевые части используются против таких целей, как строения, танки, мосты, поезда и так далее. M30 оснащаются кассетным боезарядом М101, но США выводят их из обращения, заменяя альтернативными или осколочно-фугасными боеголовками. Есть еще самые современные версии M30A2 и M31A2, это единственные ракеты семейства GMLRS, которые сейчас производятся, но США не будут поставлять Украине свои новейшие боеприпасы.

– Если все-таки говорить о количестве установок – сколько их нужно Украине, чтобы переломить ход войны?

– Как минимум 48 установок M142 или M270A1, которые могли бы перемещаться вдоль линии фронта. Часть нужна на Херсонском направлении, часть на Харьковском, другие могли бы отправиться в Донбасс и Запорожье. В идеале же – 6 батарей по 8 установок в каждой, плюс еще 8 установок для усиления в Донбассе, и еще 8 для резерва и обучения.

– Есть ли у США достаточное количество боеприпасов для такого количества установок?

– 1 января 2021 года армия США отчитывалась о том, что у нее есть 50,000 ракет семейства GMLRS при ожидаемом ежегодном производстве более 9,000 ракет. Украине может понадобиться 10-20% от имеющихся запасов. Если компания Lockheed сможет нарастить производство, то новые боеприпасы смогут прибывать в Украину с такой же скоростью, как она будет использовать старые. Военно-промышленный комплекс США способен массово поставлять практически любую продукцию, это то, на что не способна ни одна другая страна в мире.

– Насколько долгим и сложным будет обучение украинских военнослужащих обращению с MLRS и HIMARS?

– Больше всего времени занимает не это, а техническое обслуживание – 1-2 недели. Что касается использования пусковых установок: 10 минут нужно, чтобы научиться заряжать их, 1 час – чтобы научиться стрелять. Научиться управлять гусеничной транспортно-заряжающей машиной – 1 день. 99% работы в HIMARS и MLRS выполняется бортовым краном и электронной системой управления огнем. Сложнее будет разработать и применить правильную доктрину применения этих систем. Обе они нуждаются в очень точных координатах цели. Поэтому наводчики, корректировщики, операторы дронов и разведгруппы должны быстро предоставлять точные координаты экипажам установок. Это легко, если вы обнаружили российский командный пункт или склад, который никуда не убежит. Это сложно, если вы заметили отряд пехоты, или движущуюся российскую колонну, или поезд. В таком случае вам надо рассчитать дистанцию, которую проделает движущийся объект до того момента, как по нему ударит ракета, рассчитать точные координаты, в которых объект окажется во время удара, отправить их боевому расчету ракетной установки, который, в свою очередь, должен сразу же нанести удар. Американские военные хорошо обучены этой науке, украинским же придется быстро и интенсивно учиться.

"Один выстрел – одна пораженная цель"

– В чем основное преимущество M142 HIMARS и M270 MLRS перед ракетными системами залпового огня, которые использует Россия?

– Точность и скорость. Россиянам понадобится 16 ракет "Смерч" или 12 "Ураганов", чтобы накрыть кассетными боеприпасами большую область, надеясь, что они поразят заданную цель. Ракета семейства GMLRS работает так: один выстрел – одна пораженная цель, после чего в контейнере остается еще 5 (в случае с HIMARS) или 11 ракет (в случая с MLRS), чтобы поразить еще 5 или 11 целей. Боевому расчету "Смерча" после выстрела, чтобы его перезарядить и занять новую позицию, нужен час. Установка M270A1, оснащенная двумя контейнерами с 6 ракетами в каждом, за этот же час может быть перезаряжена 6-10 раз. 6 умножить на 12 = 72 ракеты, то есть при наличии точных координат – 72 пораженные цели за то время, пока "Смерч" нанесет 1-2 неточных удара неуправляемыми ракетами.

– Точечные аккуратные удары с военной точки зрения лучше, чем ковровые артиллерийские обстрелы кассетными боеприпасами?

– Да. К тому же российские войска с появлением у Украины американских РСЗО не смогут стрелять долго. Представим: "Смерч", "Ураган" или "Град" делает залп, после этого вступает в игру один из поставленных США Украине контрбатарейных радаров, после этого M270A1 или HIMARS наносит ответный точный удар всего спустя 120 секунд после российского залпа. Сочетание скорости работы американских контрбатарейных радаров, компьютерной системы управления огнем, скорости полета ракет GMLRS в три маха и их точности, обусловленной GPS-навигацией, приведет к тому, что российская артиллерия в Украине будет полностью уничтожена в течении недели или двух.

– Насколько важны системы противовоздушной обороны для того, чтобы защитить американские РСЗО от ударов с воздуха?

– Основной риск для них – беспилотники. Пока M270A1 или M142 двигаются, россияне не могут их уничтожить с воздуха. Когда они останавливаются, чтобы нанести удар, это занимает до 1 минуты, так что артиллерия противника также не успевает их поразить. Единственный момент, когда это возможно – в процессе перезарядки, дозаправки, или остановки на отдых экипажа. Единственный способ засечь установки в этот момент – это наблюдение с беспилотника. Если российский дрон обнаружит пункт перезарядки и хранения контейнеров с ракетами, подождет, пока на это место подъедут еще несколько установок, то он может передать координаты и российские войска будут способны поразить установки крылатой ракетой. Перезарядка MLRS и HIMARS занимает 3-5 минут. Если даже российская крылатая ракета не поразит саму установку, она уничтожит складированные в этом месте контейнеры с боеприпасами. Чтобы избежать этого, украинской армии надо закрыть небо от дронов над такими местами. 100% защиту тут могут обеспечить только современные западные системы ПВО, такие как британская Sky Sabre, норвежская NASAMS 2 или NASAMS 3, итальянская SPADA 2000+ или немецкая IRIS-T SLM.

"Приоритетная цель – артиллерия противника"

– Если бы вы были командиром – какие цели вы бы сочли первоочередными для того, чтобы поразить их недешевыми американскими системами РСЗО? Командные пункты противника? Мосты, линии снабжения? Артиллерийские батареи?

– Первоочередным должен быть контрбатарейный огонь. Российская артиллерия наносит самый большой урон украинским войскам и мирному населению. Выведение из строя этой артиллерии спасет сотни, если не тысячи украинских жизней. На второе место я бы поставил пункты снабжения. Вы можете быть неспособны уничтожить всю российскую артиллерию, но если вы оставите ее без топлива, противник не сможет подвозить на позиции новые снаряды для "Градов", "Смерчей" и "Ураганов". Уничтожение стационарных пунктов снабжения гораздо практичнее, чем попытка поразить движущиеся колонны с топливом. В-третьих, целью могут стать скопления российских войск. Если ваша разведка сообщила, что в таком-то месте пехота собирается для атаки – ударьте по ней ракетами M30A1 и вы уничтожите 95% личного состава на площади 300X300 метров. На четвертом месте среди приоритетов – командные пункты. Нет командного пункта – нет контроля за частями, нет координации между пехотой и артиллерией. Кроме того, когда погибают командиры, у всего подразделения резко падает боевой настрой. К этому я бы добавил, что хорошей целью для MLRS и HIMARS могут быть системы ПВО и авиабазы противника. Одна ракета M30A1, например, способна уничтожить до 10 вертолетов.

– Мы знаем, что США стараются любой ценой избежать украинских ударов по глубокому российскому тылу. А как быть с российскими войсками, расположенными в плотной городской застройке? Могут ли США сопроводить поставку MLRS и HIMARS условием не наносить удары из них по городам?

– Боеголовка ракет M31/M31A1 была специально разработана для ударов по городской местности. Введите точные координаты здания – и оно будет разрушено, тогда как в соседних домах лишь вылетят окна. M30A1 имеют смысл лишь при использовании против живой силы или легкого транспорта на открытой местности. Если вы за бетонной стеной, вольфрамовые шарики не нанесут вам урона.

– Какие примеры использования M270A1 или M142 в войнах прошлого вам приходят в голову? Использовались ли они против армий, возможности которых были сравнимы с российскими вооруженными силами?

– Во время войны в Персидском заливе 1992 года США выпустили по противнику из установок M270 более 6000 ракет M26 и десятки кассетных M39. Это был тот самый "стальной дождь", который наводил ужас на иракские войска. США также использовали эти РСЗО во время вторжения в Ирак в 2003 году, но куда более расчетливо, да и иракские военные уже выучили урок и знали, что стоит им собрать в одном месте значительное количество живой силы – ее тут же накроют ракетами M26. Усовершенствованные M270A1 и HIMARS с момента своего появления широко использовались для борьбы с иракскими повстанцами и талибами, но практически все удары наносились уже управляемыми ракетами M31 или M31A. Всего армии США и Великобритании истратили тогда в Ираке и Афганистане более 4000 таких ракет. Более 1000 ракет семейства GMRLS были выпущены по бойцам "Исламского государства". Что касается сравнения сил тогдашних противников США с российской армией… Нет, их сравнивать нельзя. Иракская армия в 1991 году была слаба и уже подвергалась массированным бомбардировкам с воздуха. Последующие противники американских вооруженных сил были еще слабее. Война в Украине по сути станет первым испытанием для современных американских РСЗО в борьбе с сопоставимым по силе соперником. Тем не менее, стоит помнить, что M270 изначально была разработана во времена "холодной войны" именно для того, чтобы противостоять советским "Ураганам" и "Смерчам". И если "Ураганы" и "Смерчи" со времени своего поступления в войска в 70-е и 80-е годы ни разу не подвергались модернизации, то США кардинально обновили свои реактивные системы залпового огня в 2005 году и с тех пор модернизировали их еще несколько раз, как и сами ракеты. Так что я не сомневаюсь, что на поле боя американские системы с легкостью превзойдут советские в огневой мощи и скорости.

"Ситальной дождь": британские реактивные системы залпового огня во время войны в Персидском заливе:

"Зонтик" для HIMARS в подарок от Германии?

В среду о поставке Украине 4 ракетных систем залпового огня на базе M270 MRLS объявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Речь идет о европейской модификации, носящей название Mars 2. Mars 2 имеет модернизированную систему управления, которая исключает использование кассетных боеприпасов – страны ЕС, в отличие от США, подписали и ратифицировали соответствующую международную конвенцию. Система использует те же управляемые боеприпасы, что и ее американская "сестра". Кроме этого, Германия отправит Украине современную систему ПВО IRIS-T SLM, которой пока нет на вооружении даже у самого Бундесвера и которая, как отметил выше Томас Тейнер, нужна для защиты РСЗО от дронов. По словам Шольца, впрочем, IRIS-T способен защитить не только от беспилотников, но и от авиаударов "целый город". IRIS-T SLM имеют радиус действия до 40 км и могут поражать цели на высоте до 20 км, но начало их использования в Украине ожидается лишь осенью – в первую очередь из-за довольно длительного, в отличие от ракетных систем залпового огня, срока обучения украинских военных работе с этой системой ПВО.