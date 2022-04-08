Британия ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него дочерей президента Владимира Путина Марию Воронцову и Катерину Тихонову, а также дочь главы МИД России Екатерину Винокурову. Санкции ужесточаются в связи с российским вторжением в Украину и многочисленными подозрениями в военных преступлениях со стороны российских военных.
Кроме того, объявлено о запрете на импорт российского угля. О такой же мере объявила Япония. Токио объявил также о высылке восьми сотрудников российского посольства и торгпредства - вслед за многими странами ЕС, объявившими ранее на неделе о подобных мерах.
Европейский совет в пятницу формально одобрил принятый накануне пятый пакет санкций в отношении России. С августа вводится запрет на импорт угля и ряда других товаров из России, также российским судам будет запрещён вход в порты ЕС (за рядом исключений), полностью запрещены транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.
ЕС также расширил черный список против РФ и Беларуси, добавив в него 217 физических и 18 юридических лиц. Официально список пока не опубликован.
По данным представителя Еврокомиссии, в ЕС уже заморожены российские активы на сумму около 30 млрд евро.
Соединённые Штаты накануне также объявили об ужесточении санкций, добавив в список "Адмиралтейские верфи", судостроительный завод "Янтарь", ряд конструкторских бюро, а также крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию "Алроса".
Представители российских властей признают, что против России введены беспрецедентные санкции, однако утверждают, что экономика страны выдержит давление.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.