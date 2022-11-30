Британия ввела санкции против Эллы Памфиловой, губернаторов и военкомов

Великобритания ввела санкции против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, а также губернаторов и военных комиссаров ряда российских регионов.

Обновлённый санкционный список опубликован на сайте МИД Великобритании, к 30 ноября в нём уже 1680 граждан России - больше, чем какой-либо другой страны.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Они вводятся в связи с российской агрессией против Украины. Обоснованием для их введения в частности против Памфиловой стала "неоднократная поддержка ею политики и участие в акциях, которые дестабилизировали Украину и подрывали её территориальую целостность, суверенитет и независимость".

В санкционном списке также директор ФСИН Аркадий Гостев - упоминается о вербовке заключённых в так называемую "ЧВК Вагнера". Санкции введенты также против вице-премьера Дениса Мантурова и губернаторов девяти российских регионов, в том числе граничащих с Украиной Ростовской области Василия Голубева и Белгородской области Вячеслава Гладкова. Также под санкции попали несколько глав региональных военкомов. Всего в список добавлены 22 фамилии.

Центризбирком России оказывал поддержку при проведении голосования в четырёх областях Украины, на основании которого президент Владимир Путин объявил об их аннексии (Украина и большинство стран мира называют это голосование псевдореферендумами и не признают их). На днях в интервью белорусскому телеканалу ОНТ Памфилова обвинила Запад в извращении демократии и желании уничтожить Россию, сообщила, что ни в одной стране мира нет такого контроля за выборами, как у неё, и, сославшись на авторитет великих мыслителей, призвала к расправам над так называемой пятой колонной: "Ещё великие мыслители говорили: с внешним врагом справимся быстрее, если справимся с внутренним предательством, с теми, кто изнутри пытается нас развалить. И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жёстким".