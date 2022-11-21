"Из либерала в фашисты". Рунет об интервью Эллы Памфиловой

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова съездила в Минск и дала там интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

В этом интервью она обвинила Запад в извращении демократии и желании уничтожить Россию, сообщила, что ни в одной стране мира нет такого контроля за выборами, как у неё, и, сославшись на авторитет великих мыслителей, призвала к расправам над пятой колонной: "Ещё великие мыслители говорили: с внешним врагом справимся быстрее, если справимся с внутренним предательством, с теми, кто изнутри пытается нас развалить. И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жёстким".



Михаил Кондаков

Похоже, начались практически прямые призывы к уничтожению "внутренних врагов"? И это не маргинальный блогер. Это, на минуточку, глава ключевого органа системы демократии этой страны...

Дмитрий Колезев

На ходу сама поняла, что начала говорить заголовками из газеты "Правда" 1937 года

Впечатляющее видео, неприятное, но не побрезгуйте посмотреть до конца. Элла Памфилова (некогда считавшаяся либералом и правозащитницей), дорассуждалась до того, что надо бороться с внутренними врагами, предателями, пятой колонной. На ходу сама поняла, что начала говорить заголовками из газеты "Правда" 1937 года, замешкалась, но потом все-таки дожала себя и произнесла то, что требует текущий политический момент. Бр-р-р!

Рустем Адагамов

Элла Памфилова, отвечая на вопрос об иноагентах и сбежавших из РФ от мобилизации, заявила, что нужно быть "более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить страну". Ага, предателям — смертная казнь через кувалду, мы уже видели.

Андрей Гусев

Элла Памфилова рассказывает, как война сплотила русских.

краткое содержание:

Достоинство прёт через край. Россия выдавливает метастазы из культуры, науки и образования. Коррупция полностью исчезла. Внешний враг вот-вот будет побежден.

Для полного очищения общества срочно не хватает репрессий, а то внутренний враг, сука, весь ренессанс испортит.

Константин Калачёв

Власти должны относиться более бескомпромиссно и жестко по отношению к лицам, пытающимся развалить Россию изнутри. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью белорусскому каналу ОНТ.



«И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жестким», — подчеркнула глава ЦИК, отвечая на вопрос о мерах к иноагентам и гражданам, сбежавшим из России во время частичной мобилизации.



Ай, молодца!



Истинная патриотка, характер нордический, отважный, беспощадна к врагам престол-отечества, от либеральных заблуждений молодости отказалась, безукоризненно выполняет служебный долг, связей порочащих её не имеет, отмечена наградами президента.

Только время покажет, кто разваливал Россию изнутри, кто лишал её перспектив

И все таки позволю ей заметить, что только время покажет, кто разваливал Россию изнутри, кто лишал её перспектив, загонял в исторический тупик, дискредитировал выборы, продвигал архаику под видом прогресса, пытался повернуть время вспять.

Многие блогеры не выбирают выражений.

Наталья Радько

Окончательно взбесившаяся на фоне причастности ко всем преступлениям против общества и России Памфилова. Это интервью она дает в чем-то вроде гимнастерки, физиономия страшная, воспаленная, интонации истерично - визгливые. Выкладывать такое никак не возможно. Содержание видео с ее высером - статья закона о терроризме.

Анна Берсенева

Самозаводящаяся истеричка (впрочем, прикидывающаяся) на одной из высших государственных должностей - это много говорит о государстве.

Лидия Невзорова

Такое впечатление, что ей сделал операцию на открытом мозге какой-то повар и в черепе ее теперь находится винегрет «по-фашистски» - мелко нарубленные мозги, перемешанные и обильно заправленные патриотическим майонезом.

Роман Лейбов

У нее на лбу жирным шрифтом написано несколько тяжелых уголовных обвинений

У нее на лбу жирным шрифтом написано несколько тяжелых уголовных обвинений, и она на телехазе загибает пальцы в блатной истерике. Очень все понятно.

В интервью было не только обличение внутренних и внешних врагов, но и другие интересные моменты.

Кирилл Гончаров

Памфилова дала интервью какому-то белорусскому каналу, я решил посмотреть чуть, но отрывками перемотал на условную 20-ю минуту, а она там сразу и говорит: «нам не нужно 90 трансгендеров».

Либо она перепутала и хотела сказать «гендеров», либо у неё плохие ассоциации с трансгендерами. Но почему именно 90?

Кирилл Шулика

Но тему пентабазиса не раскрыла, конечно, поэтому слабо вышло.

Михаил Виноградов

Отклики на новое неравнодушное интервью Памфиловой сводятся к робкому призыву: «Верните Чурова!»

Когда-то Памфилова считалась "либералкой": в 1990 она присоединилась к Межрегиональной депутатской группе, объединявшей позднесоветских демократов, потом была министров в правительстве Гайдара и председателем Комиссии по правам человека. Но после того, как её назначили главой ЦИКа, она стала полностью лояльной режиму Путина. Российская оппозиция уже давно обвиняет Памфилову в фальсификациях выборов. Но призывы к расправам над предателями — новый этап в её эволюции.

Александр Фридман

Одиозный беларусский пропагандистский канал ОНТ показал занимательное интервью с пышещей ненавистью главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

Памфилова - интересный и довольно типичный для России случай молодого «демократа» горбачевско-ельцинской эпохи, превратившегося на склоне лет в откровенного фашиста путинского разлива.

Валерий Назаров

Замечательное интервью с Эллочкой нашей Памфиловой

Напомню этапы ее великого пути.

Выступала против войны в Чечне. Благодаря пацифистской риторике, в 1995 году переизбралась в Госдуму[

С 17 апреля 2000 года до декабря 2002 года — член Национальной общественной комиссии по расследованию правонарушений и соблюдению прав человека на Северном Кавказе.

Летом 2010 года Памфилова выступила против принятых Госдумой России поправок в законодательство, предусматривающих расширение предупредительных полномочий ФСБ..

Рустем Адагамов

Совершенно безумная фурия. Удивительно как человек переродился из либерала, правозащитника в фашиста, монстра.

Аббас Галлямов

Читая Памфилову всё чаще вспоминаешь Бродского:

«развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела».

Ирина Антонова

Эта дама действительно не знает из истории, чем это всё заканчивается? Все эти бескомпромисные чистки и репрессии. Она же сама станет жертвой своего же режима. Репрессивная машина не выбирает, она давит всех подряд. И в конечном итоге перемалывает тех, кто эту машину запустил. Удивительные люди. Совсем не знают истории, и не обладают элементарным чувством самосохранения. На бюджетные миллиарды меняют собственную жизнь.