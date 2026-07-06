Британия ввела санкции против разработчиков "Новичка" и эпибатидина

Британское внешнеполитическое ведомство 6 июля объявило о санкциях в отношении семи физических и двух юридических лиц, ответственных за разработку сильнодействующих ядов "Новичок" и эпибатидин. Власти Британии обвинили их в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального в 2020 году и его гибели в 2024 году, а также смерти британской гражданки Дон Стёрджесс, ставшей жертвой отравления после покушения в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в 2017 году.

Перед саммитом НАТО в Анкаре, Британия "продолжает разоблачать и бороться с варварским использованием России химического оружия на поле боя и за его пределами", говорится в заявлении.

В список внесены пятеро сотрудников научного центра "Сигнал". Это директор центра Артур Жиров, его заместитель Андрей Антохин, сотрудники центра Александр Махлай, Иван Кравцов и Виктор Таранченко. Кроме того, в списов внесены директор института ГосНИИОХТ Владимир Кондратьев и директор Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Сергей Чепур.

В частности, Кондратьев был соавтором статьи о синтезе эпибатидина - именно этот яд, как установили в независимых лабораториях, был применён для смертельного отравления Навального в феврале 2024 года в российской колонии. Антохин и Таранченко, как утверждаетя, исследовали "Новичок", использованный для отравления Скрипаля в Солсбери, а затем Навального в 2020 году.

В список включены также сами центр "Сигнал" и ГНИИИ ВМ. ГосНИИОХТ был включён в санкционный список ранее.

На прошлой неделе Совет Евросоюза сообщил, что Брюссель вводит санкции против шести россиян, которые принимали участие в разработке эпибатидина. Их имена не совпадают с включёнными в британский санкционный список.

О том, что Алексей Навальный был убит сверхтоксичным ядом экваториальной лягушки (эпибатидином), стало известно в середине февраля 2026 года – спустя два года после смерти оппозиционера. Об этом сообщили его соратники со ссылкой на данные европейских лабораторий.

The Insider 20 февраля писал, что Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в 2013-2014 годах опубликовал две статьи об эпибатидине. На публикацию от 2013 года обратил внимание журналист Радио Свобода Сергей Добрынин. В ней речь шла о синтезе яда. Во второй публикации говорилось о токсическом действии эпибатидина, влиянии при разных способах применения и способах его обнаружения в организме. Неназванный российский химик, говоривший с The Insider, предположил, что эпибатидин получили не в ГосНИИОХТе, а в центре "Сигнал". После этого "Агентство" обнаружило в журнале "Известия Академии Наук. Серия Химическая" статью "Синтез структурных аналогов эпибатидина" от 2015 года. Шесть из семи авторов этой публикации, как выяснили расследователи, – штатные сотрудники "Сигнала".