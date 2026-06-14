Британия задержала танкер российского "теневого флота" в Ла-Манше

Британские военные и сотрудники правоохранительных органов в ночь на воскресенье задержали танкер российского "теневого флота" в Ла-Манше. Об этом сообщили Минобороны страны и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Целью операции, продолжавшейся шесть часов, стал танкер Smyrtos, который ходит под флагом Камеруна. В заявлении Минобороны Великобритании говорится, что судно задержано и будет находиться под наблюдением у южного побережья на время проведения расследования.

Как пишет The Insider со ссылкой на данные сервиса Starboard Maritime Intelligence, танкер находился на стоянке в Финском заливе с отключённой системой автоматической идентификации как минимум с 5 июня и, вероятно, заходил в порт Усть-Луга, который был указан тогда пунктом назначения.

За время стоянки у танкера изменилась осадка, что свидетельствует о загрузке судна. 7 июня Smyrtos покинул район стоянки и начал движение на запад с пунктом назначения Порт-Саид (Египет). 11 июня судно вышло из Балтийского моря, а спустя два дня достигло Ла-Манша, где и было задержано.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер Smyrtos участвует в экспорте российских нефтепродуктов как минимум с марта 2025 года, преимущественно работая на маршрутах из порта Козьмино на Дальнем Востоке. За последний год танкер Smyrtos попал под санкции Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Украины и Канады.

Россия использует "теневой флот" танкеров с непрозрачной структурой собственности, чтобы обойти международные санкции, введенные в отношении ее нефтяного экспорта. "Теневой флот" состоит более чем из 700 судов и отвечаеет за перевозку 75% российской нефти в обход санкций.