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Британская разведка: РФ пытается вербовать в армию иностранцев

Российские власти пытаются завербовать для участия в войне в Украине граждан соседних стран - пишет в своём ежедневном обзоре военная разведка Минобороны Великобритании.

Как говорится в сообщении, в частности в конце июня в Армении и Казахстане распространялись онлайн-объявления для желающих поступить на контрактную службу в российскую армию. При этом была обещана единовременная выплата в 495 тысяч рублей и в дальнейшем месячная зарплата от 190 тысяч. Активны были вербовщики в Костанайской области на севере Казахстана, где живёт значительное количество этнических русских.

Также, как отмечается в сообщении, по крайней мере с мая 2023 года российские власти также предпринимают усилия, чтобы завлечь в армию мигрантов из стран Центральной Азии. Им обещают высокую зарплату, а также упрощённое получение российского гражданства. При этом, как утверждается, в частности в оккупированном Мариуполе российские власти изъяли у строителей из Узбекистана паспорта и принудили их заключить контракты с армией.

"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер, связанных с мобилизацией, в преддверии президентских выборов 2024 года. Использование иностранных граждан позволяет Кремлю привлечь дополнительные человеческие ресурсы для своих военных действий в условиях растущих потерь", - говорится в сообщении британской разведки. В нём не сказано, сколько иностранцев, по её оценке, удалось привлечь к службе в российской армии.

О том, что на контрактную службу в армию принимают в том числе и иностранных граждан, в первую очередь из стран Центральной Азии, стало известно ещё в прошлом году. В октябре двое граждан Таджикистана, при неясных обстоятельствах оказавшихся в армии, устроили стрельбу на полигоне, убив и ранив более десяти мобилизованных. Страны Центральной Азии обращаются к своим гражданам с призывами не заключать контракты. Число завербованных в российскую армию иностранцев неизвестно.

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье со ссылкой на Минобороны заявил, что с начала года на контрактную службу в армию приняли 280 тысяч человек.

Так называемая частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре прошлого года. По официальным данным, призвали более 300 тысяч человек. Сейчас активный призыв по мобилизации не ведётся, однако указ о ней не отменён. Комментаторы спорят о том, будет ли в России новая волна мобилизации - одни утверждают, что этого не избежать из-за потерь на фронте, другие считают, что российские власти попытаются обойтись без мобилизации за счёт вербовки иностранцев, заключённых, увеличения выплат добровольцам, "скрытой" мобилизации через госкорпорации.

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