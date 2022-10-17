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Установлены личности стрелявших на полигоне в Белгородской области

Эхсон Аминзода

Радио Озоди - Таджикская служба Радио Свобода - с помощью читателей выяснило личность одного из граждан Таджикистана, который, по данным российских властей, открыл стрельбу по людям на военном полигоне под Белгородом и сам был убит. Это Эхсон Аминзода. Как сообщили Радио Озоди его близкие, ему было 24 года, он работал в одном из московских ресторанов. Гражданства России, как утверждают родственники, у него не было.

По словам родных, Аминзода в последний раз выходил на связь 10 октября, тогда он находился в Москве и не говорил о планах отправиться в российскую армию. 15 октября стало известно о стрельбе на полигоне, в результате которой, по официальным данным, были убиты 11 человек (не считая двух нападавших).

Тоджиддин Аминзода, отец Эхсона, сотрудник администрации Хатлонской области, в телефонном разговоре с Радио Озоди 17 октября подтвердил гибель сына. Фируз Аминзода, брата погибшего в беседе с Радио Озоди из Москвы, сообщил, что его брат семь месяцев назад приехал в Россию и работал в одном из московских ресторанов. Он подчеркнул, что не знает, как Эхсон Аминзода попал на полигон.

Один из друзей Эхсона на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что у него не было намерений участвовать в войне в Украине, он хотел заработать деньги, вернуться на родину и сыграть свадьбу. "Он не был радикалом, ничем не отличался от других молодых людей. Был бы он исламским радикалом, то никогда не работал бы в ресторане" - сказал друг погибшего. И из его слов неясно, как именно гражданин Таджикистана, не имевший российского гражданства, оказался в российской армии.

Власти Таджикистана сообщили, что расследуют факт причастности гражданина страны к нападению в Белгородской области. Управление информации МИД Таджикистана 17 октября сообщило Радио Озоди, что этим вопросом занимается посольство Таджикистана в Москве.

Издание "База", первым сообщившее о стрельбе на полигоне под Белгородом, утром в понедельник назвало имена предполагаемых стрелявших. Помимо Эсхона Аминзоды ("База" называет его фамилию как "Аминзод"), это, как утверждается, ещё один гражданин Таджикистана. "База" утверждает, что они были мобилизованы в качестве добровольцев. Издание публикует список предполагаемых убитых - также добровольцев из разных регионов России. Официального подтверждения этой информации нет.

Вечером 15 октября Минобороны России сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён террористический акт. Официально имена подозреваемых и их гражданство не сообщалось. Различные СМИ публиковали разные версии случившегося, в том числе о конфликте на религиозной почве. По словам некоторых источников, стрелявших было трое, один из них скрылся, официально это не подтверждено.

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