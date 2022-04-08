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Британская разведка: войска РФ полностью выведены с севера Украины

Российские войска полностью выведены с севера Украины на территорию Беларуси и России. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки.

Некоторые из этих подразделений будут переброшены в восточную Украину для участия в боевых действиях в Донбассе, при этом многим из них потребуется пополнение перед новым развертыванием. "Любая массовая передислокация с севера займет не менее недели", - говорится в сообщении.

В британском министерстве обороны также заявили, что обстрел городов на востоке и юге Украины продолжается, российские войска продвинулись дальше южнее города Изюм, который остается под их контролем.

Сумская область Украины (на северо-востоке страны) освобождена от российских войск, заявил ее глава Дмитрий Живицкий. При этом он предупредил, что на территории области много заминированных, небезопасных мест, попросил не пользоваться обочинами и лесными дорогами, не приближаться к уничтоженной военной технике.

По последним данным ООН, с начала вторжения в Украину там погибло 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок. 2227 человек были ранены.

Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов, говорится в сообщении.

В ООН отметили, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а в местах, где ведутся бои, оперативно проверить информацию невозможно.

Свои дома покинули уже более 11 миллионов жителей Украины.

На 8 апреля запланировано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук. Коридоры будут работать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях и позволят эвакуироваться из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Рубужного, села Горного, Энергодара, Мелитополя, Токмака и Бердянска.

Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины.

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