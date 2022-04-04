Подтверждена гибель более 120 детей в результате российского вторжения

Сегодня исполняется 40 дней с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Управление Верховного комиссара по правам человека ООН в докладе о происходящем в Украине сообщило, что с начала вторжения подтверждена гибель не менее 1417 мирных граждан страны, в том числе 121 ребёнка. Ещё выше число раненых. По данным Генпрокуратуры Украины, погибли более 160 детей.

Как говорится в докладе ООН, самой частой причиной смерти стали применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, - сообщает Настоящее Время.

Из доклада не ясно, включены ли в опубликованные цифры те погибшие мирные жители, тела которых были обнаружены после отступления российских войск. Больше всего захоронений и не погребённых тел было обнаружено в городе Буча под Киевом.

Журналисты и представители властей Украины сообщили о десятках тел погибших на улицах Бучи 2 апреля. Некоторые из убитых были со связанными руками. По словам работников спасательной службы, которая занимается поиском и захоронением убитых, обнаружены тела около 330 убитых. Генпрокурор Украина Ирина Венедиктова сообщила, что во всех освобождённых районах Киевской области (не только в Буче) были найдены тела 410 убитых мирных жителей.

Власти Украины утверждают, что большая часть этих людей - жертвы расправ со стороны российских военных. Многие представители стран Запада согласны с такой оценкой. Руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные расправы входили в планы российского вторжения в Украину Об этом он написал в твиттере. О существовании "расстрельных списков" западные СМИ со ссылкой на разведку сообщали ещё до вторжения, Россия тогда их наличие отрицала. Сейчас Минобороны России называет случившееся в Буче провокацией украинской стороны, отрицая причастность российских солдат к убийствам.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал перечень российских частей и подразделений, которые, по его словам, могут быть причастны к военным преступлениям в Буче, Гостомеле, Ирпене в Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне по-русскиобратился к матерям российских солдат. "Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это всё стало возможным? Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?" - сказал Зеленский. "Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность".

Представители стран ЕС заявляют, что на этой неделе рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против России. По сообщению Financial Times, обсуждается и эмбарго на экспорт российских энергоносителей и запрет на использование российскими судами европейских портов. Ранее такие меры предлагали страны Балтии и Польша, но большинство стран ЕС было против. После событий в Буче, как пишет издание, голоса сторонников эмбарго звучат всё громче.