Британские власти: "омикроном" заражаются до 200 тыс. человек в день

Власти Великобритании заявили, что новым штаммом коронавируса "омикрон" в стране, по всей вероятности, ежедневно заражаются около 200 тысяч человек. Как отмечает Русская служба Би-би-си, эта цифра основана на научном моделировании, а не на официальной статистике.

Пока в Британии подтверждено около пяти тысяч случаев заражений "омикроном", однако их число стремительно растет и удваивается каждые два-три дня. Сейчас на его долю приходится более 44 процентов всех заболеваний коронавирусной инфекцией в Лондоне, и в ближайшие два дня новый вариант коронавируса станет доминирующим в британской столице, считают власти.

Накануне премьер-министр Борис Джонсон сообщил о первом случае смерти пациента, инфицированного "омикроном". В то же время, по его словам, из 10 заражённых новым штаммом, которые сейчас находятся в больницах, большинство получили две дозы вакцины. Людям стоит перестать считать, что этот штамм является более мягким, сказал Джонсон и посоветовал как можно скорее пройти ревакцинацию.

Ученые предполагают, что третья доза вакцины - так называемая бустерная прививка - даст достаточную защиту от нового штамма, который умеет более эффективно обходить существующие вакцины. Ранее британские власти объявили о том, что бустерные прививки к Новому году должно сделать всё взрослое население страны, в результате чего с понедельника в центрах вакцинации выстроились длинные очереди.

Всемирная организация здравоохранения заявила сегодня, что ожидает роста количества госпитализаций и смертей по мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом "омикрон".

Врачи называют симптоматику коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемую новым штаммом, схожей с гриппом. У пациентов реже возникает потеря вкуса и обоняния, сами симптомы слабее. Однако предупреждают, что заявления о том, что "омикрон" вызывает лёгкое течение болезни – безответственны.

Новый штамм впервые выявили в Южной Африке в ноябре. К 12 декабря, по данным ВОЗ, случаи заражения "омикроном" зафиксировали уже в 63 странах.

В России на данный момент выявлены 16 инфицированных этим вариантом коронавируса, вернувшихся из Южной Африки. Как сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, 11 из них были привиты.

Она также рассказала, что в России разработали тест-систему для выявления "омикрон"-штамма, которую сейчас тестируют в ЮАР.