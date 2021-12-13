В Британии зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном"

В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента, инфицированного штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Подробностей он не привёл - в частности, неизвестно, сколько лет было умершему и был ли он вакцинирован.

Джонсон подтвердил, что несколько человек в настоящий момент госпитализированы с "омикроном". Всего в Британии были выявлены более тысячи заражённых новым штаммом, который впервые был обнаружен около трёх недель назад в Южной Африке. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса и по крайней мере частично способен преодолевать защиту, создаваемую вакцинацией. При этом отмечается, что большинство известных случаев заражения "омикроном" не привело к тяжёлому течению болезни.

Смерть жителя Британии, по всей видимости, первый подтверждённый случай смерти инфицированного "омикроном" в мире.

Накануне Джонсон в телеобращении призвал всех взрослых британцев к Новому году получить третью дозу вакцины - специалисты считают, что так называемая "бустерная" прививка даст достаточную защиту от нового штамма. Джонсон подчеркнул, что, даже если "омикрон" в целом менее летален, чем штамм "дельта", он настолько заразен, что больницы всё равно могут начать не справляться с наплывом пациентов.

В России на данный момент выявлены более 10 инфицированных "омикроном", вернувшихся из Южной Африки.