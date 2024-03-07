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Британский актёр Камбербэтч зачитал письмо Навального

Бенедикт Камбербэтч, 2015 год
Бенедикт Камбербэтч, 2015 год

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч зачитал письмо российского оппозиционного политика Алексея Навального со сцены в Лондоне. Видео выступления опубликовала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Камбербэтч зачитал текст, который Навальный написал к третьей годовщине своего возвращения в Россию – за месяц до своей смерти.

"Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы", – писал Навальный.

Организаторы проекта Letters Live, в рамках которого зачитывали письма, назвали Навального "самым известным критиком Владимира Путина", который "заплатил самую высокую цену за свои убеждения", передаёт "Сирена".

  • Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.
  • После гибели Навального в городах России и зарубежья прошли многочисленные акции в память о политике. Сотни были задержаны и арестованы. На похороны политика в Москве пришли более 16 тысяч человек.
  • За три дня могилу Навального посетили не менее 27 тысяч человек, пишет "Медиазона". Цветы к ней и к памятникам жертвам политических репрессии в городах России продолжают нести и сейчас.

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