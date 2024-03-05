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Кринж и отвращение на выборах Путина

Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Вячеслав Даванков и Николай Харитонов, коллаж
Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Вячеслав Даванков и Николай Харитонов, коллаж

Цирк вместо выборов

В российском сегменте интернета - пора предвыборных вирусных видео, где россиян зовут голосовать, основываясь на ключевых страха Кремля: ЛГБТК и дети из пробирки. Дебаты сводятся к угрозам НАТО и лояльности Путину. Сам Путин по своей же традиции на них не появляется, но ждёт явку избирателей более 80 процентов. На фоне отсутствия антивоенных кандидатов политик Максим Кац призвал голосовать за Владислава Даванкова. Как власть готовится к выборам и за что стыдно россиянам - обсуждают политолог Иван Преображенский, социолог Игорь Эйдман и журналист Андрей Перцев. Ведущий - Иван Воронин.

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