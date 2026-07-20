Британский МИД возглавит Милибэнд, Минфин - Хили

Энди Бернем, вступивший 20 июля в должность премьер-министра Великобритании после отставки Кира Стармера, объявил о первых назначениях в своём кабинете.

У власти остаются лейбористы - у них большинство в парламенте. Министерские посты займут ряд видных представителей Лейбористской партии.

Внешнеполитическое ведомство возглавит Эд Милибэнд, бывший министр энергетики и лидер лейбористов в 2010-2015 годах. Министром финансов станет опытый политик Джон Хили. В прошлом месяце он ушёл в отставку с поста министра обороны, упрекнув премьера Стармера в том, что тот не поддержал его предложения по более быстрому росту расходов на оборону. Политическая союзница Бернема Луиза Хейг станет государственным секретарём. Пост главы МВД останется за Шабаной Махмуд.

Иветт Купер, возглавлявшая МИД, станет министром здравоохранения.

Бернем ранее обещал назначить на посты в кабинете представителей всех ведущих фракций лейбористов, а не только своих сторонников.

В своём первом выступлении после вступления в должность новый премьер сделал акцент на социальной политике, а говоря о внешнеполитических вопросах, подчеркнул, что будет поддерживать Украину и её президента Владимира Зеленского "на 100%", как и его предшественник.

Энди Бернем - первый практикующий католик на посту премьер-министра Великобритании. Долгое время в стране действовали различные ограничения в отношении членов католической церкви, государственной церковью считалась англиканская. Бернем подчёркивал, что не особенно религиозен, однако ориентируется в своей политике на социальное учение католической церкви.