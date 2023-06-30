Британский министр экологии обвинил власти в "параличе" и уволился

Министр окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит ушёл в отставку, обвинив британского премьер-министра Риши Сунака в "незаинтересованности" в вопросах экологии.

Заявление об отставке Голдсмит опубликовал в твиттере. "Проблема не в том, что правительство враждебно относится к окружающей среде, а в том, что вы, наш премьер-министр, просто в ней не заинтересованы", обратился Голдсмит к Сунаку.

Среди прочего он написал, что "ужаснулся", когда правительство Сунака отменило законопроект о благополучии животных. План предусматривал запрет на содержание приматов в качестве домашних животных, отказ от экспорта скота в живом виде и борьбу с клеевыми ловушками.

По словам бывшего министра, позиция Сунака вызвала в правительстве "паралич" по вопросам экологии. Голдсмит заявил, что Великобритания "сошла с мировой арены и отказалась от лидерства в вопросах климата и природы". "Эта апатия правительства перед лицом величайшей проблемы, с которой мы сталкиваемся, делает продолжение моей роли несостоятельным. Поэтому я неохотно ухожу", – пояснил Голдсмит.

Министр ушёл в отставку на следующий день после того, как либеральные демократы призвали его уволить из-за "подрыва работы" комитета по расследованию "партигейта" – вечеринок бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона во время локдауна. Голдсмита обвинили в ретвите твита, в котором расследование названо "охотой на ведьм".

Источники The Guardian в правительстве рассказали, что Голдсмита просили извиниться, однако он решил подать в отставку.