В феврале, перед вторжением в Украину, министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом заявил, что россияне могут претерпевать страдания, как никто другой. Об этом он сказал в ответ на предупреждение британца о санкциях, которые будут введены против Москвы после начала войны. Об этом Уоллес рассказал газете The Washington Post.

Уоллес посещал Россию 11 февраля. Тогда американская разведка была абсолютно уверена в том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Москва это отрицала. По словам британского министра, он предупредил Шойгу, что Украина будет сопротивляться. "Моя мать украинка, — ответил российский министр. — Это часть одной страны".

На предупреждения о санкциях он ответил "мы можем претерпевать страдания, как никто другой". Уоллес в ответ на это сказал ему, что не хочет, чтобы кто-либо страдал. Тем не менее в конце встречи Шойгу сказал, что планов вторгаться в Украину у России нет. (Представители Шойгу после публикации газеты разговор не комментировали).

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что новый пакет санкций против России в случае начала вторжения превзойдёт по жёсткости все санкции США против других стран. Об этом же предупреждали представители Великобритании.

Газета рассказывает, что американские дипломаты и представители европейских стран пытались убедить Москву отказаться от военных планов, но не достигли в этом успеха. Издание, со ссылкой на многочисленные источники, подробно пересказывает, как Белый дом узнал о готовящемся вторжении, предупредил о нём другие страны и попытался его предотвратить.