"Наконец-то они признали – Магнитский убит". Браудер о новых обвинениях

Инвестор, сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер прокомментировал телеканалу "Настоящее Время" новые обвинения, которые ему были предъявлены в России представителями российской прокуратуры.

Следователи Генеральной прокуратуры России 19 ноября заявили, что якобы нашли информацию, которая "свидетельствует о том, что Браудер был лично причастен к смерти юриста фонда Сергея Магнитского" и мог "перорально" отравить как самого Магнитского, так и Октая Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Коробейникова, с которыми также работал.

Браудер назвал выдвинутые Генпрокуратурой обвинения "кафкианскими" и "абсурдными":

– Это намеренно происходит именно сейчас, так как 20 ноября в Гааге нидерландское правительство официально представит Акт Магнитского для Евросоюза. И как многие знают, Владимир Путин сделал отмену Акта Магнитского своим единственным и самым главным приоритетом международной политики, так как этот закон потенциально подводит под санкции его закадычных друзей, их средства замораживаются. Он был расстроен, когда США приняли Закон Магнитского, он был расстроен, когда это сделала Канада, и когда это сделала Великобритания. И сейчас очень расстроен тем, что это же собирается сделать и Евросоюз. Именно поэтому выбрано это время.

– То есть вы думаете, это не из-за Генпрокуратуры, а из-за ваших личных отношений с Владимиром Путиным?

– У меня нет личных отношений с Владимиром Путиным.

– Хорошо, из-за его личного отношения к вам.

– Да, он очень зациклен на мне. Он очень эмоционально обо мне высказывается. Он был унижен из-за моих действий в мире. Вы могли видеть это на пресс-конференции с президентом Трампом в Хельсинки, после того, как в прошлом году Канада приняла Закон Магнитского. Вы видели его жесты.

– Насколько эти обвинения важным для вас? Что вы планируете с этим делать?

– Обвинения мне на пользу. Они настолько абсурдны, что любое европейское правительство и любые европейские правоохранительные органы просто смеются над ними. Это лишь поднимает вопрос расследования дела Магнитского и введения санкций за него на более высокий уровень. И это помогает достичь нам наших целей. Две наши главные цели – добиться в больших странах принятия Закона Магнитского и открытие уголовных дел о краже 230 миллионов долларов, из-за которых убили Сергея Магнитского. И все эти абсурдные заявления российского правительства лишь помогают в этом.

– Это первый раз, когда российские власти признали убийство Сергея Магнитского, назвав это отравлением. Почему это происходит, как вы думаете?

– Они живут в мире фантазий, где правды не существует. Девять лет они говорили, что его не убили, что он умер по естественным причинам, без применения какого-либо насилия. Сейчас говорят: его все-таки убили. Это очень важно. И особенно важно для нас, так как, на самом деле, достаточно доказательств, которые указывают на то, кто действительно убил Магнитского. Мы точно знаем, что в последний час своей жизни он был избит восемью охранниками, которые применяли дубинки. Есть документы, доказывающие это. Мы знаем, что в последние дни его жизни он страдал от серьезных болезней, и российские судьи и работники МВД намеренно отказывали ему в медицинской помощи. Мы знаем о пытках и других нарушениях в тюрьме. Это абсолютно крепкое дело об убийстве Сергей Магнитского. И сейчас, когда девять лет спустя они признали, что это было убийство, мы должны привлечь к ответственности реальных убийц.

– Вы написали в Твиттере, что если новым главой Интерпола станет россиянин, то это будет лучшим достижением Путина. Как вы думаете, как это может повлиять на ваше дело?

– Мы не знаем, удастся ли России поставить на место главы Интерпола своего человека. Но могу сказать, что это большая угроза для Интерпола, чем для меня. Этот человек, который может быть избран президентом, ответственен за разные преступления российского правительства, за злоупотребление Интерполом в своих целях. Если ему позволят стать президентом, то это полностью разрушит легитимность и авторитетность Интерпола. Этой организации есть что терять, и гораздо больше, чем мне. Я не путешествуют в небезопасные страны. Но если Интерпол возглавит человек, участвующий в преступной деятельности, то тогда крупнейшая мире правоохранительная организация окажется под контролем преступника, и это катастрофа для будущего правоохранительных органов.

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Юрист Firestone Duncan Сергей Магнитский (он оказывал услуги Hermitage Capital) был арестован в России в 2008 году по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов. За семь дней до истечения годичного срока, в течение которого его могли законно удерживать в СИЗО без суда, он умер из-за того, что в тюрьме ему целенаправленно не оказывали медицинскую помощь.

На Западе арест и смерть Магнитского связывают с его работой по разоблачению коррупционных схем по возврату налогов, организованных совместно с российскими чиновниками и силовиками для хищения бюджетных средств. Российские власти это отрицают и считают, что сам Магнитский был причастен к махинациям с налогами.

После смерти Магнитского Браудер и несколько других его соратников начали лоббировать принятие в разных странах "акта Магнитского". Он запрещает въезд в страну людям, причастным к смерти юриста и нарушению прав человека в России, и позволяет арестовывать их активы.

Сейчас под действием этого акта в США находятся генпрокурор РФ Юрий Чайка и его сын Артем, а также еще 60 бывших и нынешних чиновников, судей и сотрудников ФСИН. Схожие списки действуют в Канаде, Литве и Латвии.

В 2013 году, вскоре после начала Браудером лоббирования "акта Магнитского" в США, Тверской суд Москвы заочно приговорил инвестора к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов. Также против Браудера в России было возбуждено дело о захвате активов нескольких крупных российских предприятий, преднамеренном банкротстве компаний и незаконном приобретении акций "Газпрома". Как следует из рассказа представителей Генпрокуратуры 19 ноября, теперь Браудера обвиняют еще и в организации преступного сообщества.