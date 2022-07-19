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Начались переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Брюссель, 19 июля 2022 года

Брюссель начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, теперь Еврокомиссия и команды переговорщиков от двух стран начнут первый этап процесса, в рамках которого Албания и Северная Македония ознакомятся с правами и обязанностями ЕС.

Албания получила статус страны-кандидата в Евросоюз в 2014 году, Северная Македония – в 2005.

Вступление Северной Македонии в ЕС долго ветировала Болгария. В конце прошлой недели София и Скопье при посредничестве Франции пришли к соглашению, которое предполагает защиту прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией.

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