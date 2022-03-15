Война и правда. На Балканах идет битва за умы и симпатии публики

Журналисты, политики и дезинформаторы в период войны повторяют старые и вырабатывают новые приёмы.

На второй день после вторжения российских войск в Украину болгарская компания "Булсатком" прекратила распространение сигнала спонсируемого российским государством канала Russia Today "в знак поддержки украинского народа и осуждения российской агрессии". На четвёртый день новой европейской военной эры посольство России в Болгарии назвало страну своего пребывания одним из "евроатлантических прихвостней" Вашингтона, участвующим в "агрессии против российских информационных ресурсов". Правительство Болгарии это стерпело.

3 марта, когда здесь отмечали национальный праздник – День освобождения Болгарии от османского ига, посольство России там же, на своей странице в фейсбуке, приравняло русско-турецкую войну 1877-78 годов, принесшую Болгарии национальную свободу, к идущей на Украине операции против "нацистского киевского режима", вдохновляемой "гуманистическими христианскими ценностями".

Одиннадцатые сутки войны ознаменовались приглашением российского посла Элеоноры Митрофановой на беседу к главе болгарского правительства Кирилу Петкову. Молодой премьер, как следовало из официальных сообщений, выразил возмущение тем, что в своем официальном поздравлении посольство прибегло к такой аналогии. "Нашу благодарность русскому народу за освобождение нельзя принизить путем сравнений с сегодняшней братоубийственной войной в Украине", – подчеркнул он.

Кирилл Петков настаивал также на том, чтобы посольство Российской Федерации не вмешивалось во внутреннюю политику Болгарии. Он призвал главу российского дипломатического представительства не использовать оскорбительных определений в адрес болгарских институтов.

В ответ Элеонора Митрофанова принесла свои извинения. Оба поста, о которых шла речь, на ФБ-странице посольства так и остались. Сама страница продолжает формироваться в прежнем духе: так, портал faktor.bg назвал "грязной пропагандой" утверждение, противоречащее свидетельствам всех мировых СМИ, что "украинские националисты" препятствуют созданию гуманитарных коридоров и используют гражданское население в качестве живого щита.

Нашу благодарность русскому народу за освобождение нельзя принизить путем сравнений с сегодняшней братоубийственной войной в Украине

Считается, что провальные на взгляд разумного наблюдателя пропагандистские ходы России по отношению к болгарской аудитории направлены в первую очередь на так называемых русофилов (хотя выражающие их интересы партии имеют минимальную электоральную поддержку). Как пишет известный публицист Веселин Стойнев, болгарское русофильство имеет характер мистической веры, непроницаемой для рациональных аргументов. Она всегда идет в ногу с властью в Кремле, будь то царская, сталинская или путинская. Для болгарского политического русофила власть Москвы – своя, а Брюссель – это только фонды ЕС, в то время как Вашингтон – это несколько загадочный, но при этом ненавистный Сорос, плюс до сих пор не поставленные Болгарии истребители F-16.

До самого последнего времени всё примерно так и было. Но вот что выяснило одно из самых авторитетных в Болгарии агентств по изучению общественного мнения Alpha Research: за первые четыре дня военных действий позитивный рейтинг президента Путина потерял почти половину своего значения. Если в период с 2020 по февраль 2022 года положительные оценки в его адрес высказывали от 55% до 58% болгар, и только 20% - отрицательные, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Положительные мнения составляют 32%, а отрицательные – до 48%. Беспрецедентное объединение европейских стран в единых санкциях против России и помощи Украине оценивают как правильную политику 63% граждан Болгарии.

Российское влияние в СМИ превратило 30% болгар в зомбированных русофилов, отмечает публицист Димитр Попов. Огромная вина за это­, считает он, лежит на бывшем премьер-министре Бойко Борисове, председателе оппозиционных социалистов Корнелии Ниновой, президенте Румене Радеве, а в настоящее время – на руководстве Агентства национальной безопасности (ДАНС) и остальных служб, которые ничего не делают для пресечения российской пропаганды в Болгарии. Премьер-министр должен потребовать срочного расследования деятельности российских "троллей" в Болгарии: они хорошо известны, известны люди, которые ими управляют, известно, откуда они берут деньги на дезинформацию, которой наводняют социальные сети.

Болгария выступает сейчас как полигон для российской пропаганды и дезинформации, считает журналист-исследователь Лора Филева. Спустя почти три недели после начала войны и десять дней после приостановки работы двух главных пророссийских и пропагандистских каналов, Russia Today и Sputnik, тезисы российских властей о том, что они называют "специальной военной операцией" в Украине, продолжают свободно распространяться через ТВ и в Интернете. Обзор заголовков пророссийских СМИ показывает альтернативную реальность, в которой Украина является агрессором, а Россия – жертвой. Основные послания – антинатовские, в защиту Владимира Путина, который якобы пытается "денацифицировать" Украину, а также антиукраинские, оспаривающие границы этой страны и обвиняющие украинцев в насилии. Так что блокировка двух упомянутых ресурсов в Болгарии – не более чем символический акт.

Иван Радев, Ассоциация европейских журналистов (AEJ): "У кремлёвской пропаганды в Болгарии есть свои местные спикеры, и она распространяется исключительно на болгарском языке. Русскоязычные информационные агентства пользуются влиянием в Болгарии и остаются основным источником новостей для некоторых болгарских журналистов. Однако в последние годы интенсивность этого явления снижается, поскольку режим Владимира Путина все больше снимает маску, и любому непредвзятому журналисту становится ясно, что он не может полагаться на объективную информацию, опираясь на ТАСС или "РИА Новости". Поэтому те, для кого зависимость от этих крупных агентств была просто наследственным рефлексом, отказываются от нее, чтобы сохранить свою репутацию. И только те, кто делает это намеренно, продолжают распространять пропаганду этих официальных СМИ.

В Болгарии нет института и, следовательно, инструментов для борьбы с подобной дезинформацией и пропагандой. Наиболее влиятельные платформы, такие как Facebook и Youtube, практически не выделяют ресурсы на Болгарию, поскольку рынок очень маленький, и нет болгарских уполномоченных учреждений, с которыми можно было бы сотрудничать".

Как отличить российских "агентов влияния" от тех, кого Ленин называл "полезными идиотами"?

Тихомир Безлов, Центр изучения демократии: "Очевидно, что Болгария стала российским полигоном для экспериментов в социальных сетях. Мы не должны сводить российские каналы влияния лишь к "фабрикам троллей". В этом участвуют и некоторые болгарские СМИ – авторы, которые пишут хорошо продуманные тезисы (op-eds), организаторы, которые создают группы в Facebook (открытые и закрытые) и контролируют троллей (платят за количество символов в постах и эффективность распространения). Важным элементом проникновения российской пропаганды в Болгарию является то, как именно политики, политические партии и известные общественные деятели, выражающие пропутинские взгляды, участвуют в социальных сетях. Как отличить, например, российских "агентов влияния" от тех, кого Ленин называл "полезными идиотами"?"

Европейская аудиовизуальная обсерватория Совета Европы, изучающая распространение языка ненависти онлайн, зарегистрировала появление российских пропагандистских кампаний в социальных сетях разных стран Европы сразу после вторжения российских войск в Украину. С самого начала многие материалы, включая видео и фото, были неверно атрибутированы или повторно использованы из предыдущих конфликтов. После первого всплеска дезинформации начали формироваться более широкие нарративы. Не считая традиционных – Россия защищает украинцев, действует в их же интересах, население приветствует российскую армию, – а также затёртых мифов о геноциде русских и украинском нацизме появились и весьма экстравагантные. Например, утверждается, что украинские военные – это наемные войска, оплачиваемые и обучаемые ЦРУ. Страны НАТО хотят большой войны, поскольку контролируются военно-промышленным комплексом, стремящимся зарабатывать деньги. Евросоюз, находясь в упадке, стремится уничтожить славянские, христианские и семейные традиции, установить культуру мультикультурализма, прав ЛГБТК+ и подружиться с исламом, а Путин – единственный человек, который в состоянии предотвратить всё это.

Хороший образец – интeрвью македонского публициста и телеведущего Миленко Неделковски агентству Regnum. Македонский народ, сказал он, в большинстве своем поддерживает Россию и Владимира Путина, но не из-за самой России и ее лидера, а из-за того, что они борются против милитаризации, против нацизма, против "антицивилизации". С другой стороны, мы оккупированы НАТО, США и ЕС, мы просто колония, нами правит не президент, а посол США в Македонии. Но если вы спросите простых людей, они скажут, что победа России в этом конфликте породит новое устройство мира, который будет намного более справедливым, в том числе для Македонии и македонского народа, заявляет Неделковски.

Предотвратить распространение ложной информации в сети крайне сложно. BBC привела яркий пример, связанный с войной и Россией. В одном из ложных твитов, отправленном, по всей видимости, верифицированным аккаунтом CNN в Твиттере, утверждалось, что американский актер Стивен Сигал, имеющий двойное гражданство США и России, был замечен "среди российских спецназовцев" недалеко от Киева. Наряду с обычными пользователями, твит был подхвачен влиятельными аккаунтами с огромным количеством подписчиков, включая сверхпопулярного американского ведущего подкастов Джо Рогана, который поделился им со своими 14 миллионами подписчиков в Instagram. 69-летний актер сказал на прошлой неделе Fox News, что он рассматривает обе страны как "одну семью" и надеется на "позитивное, мирное урегулирование". Твит же, вероятно, был создан с помощью одного из многочисленных бесплатных онлайн-инструментов.

Впрочем, ложную информацию можно специально и не распространять, если прислушаться к совету президента Сербии Александра Вучича. Вот что он сказал каналу Pink TV: "Посмотрите российские СМИ, они сейчас сильнее в своей медийной работе и пропаганде, чем все другие, которые работают по 24 часа в сутки семь дней в неделю. Посмотрите их канал "Россия-24", посмотрите RT, Первый канал".

Вучичу предстоят выборы уже через три недели, и он, конечно, знал или предвидел, как будет выглядеть в воскресенье 13 марта сербская столица: "Сотни машин проехали по Белграду с флагами России, Донецкой народной республики, символикой Z на машинах. Звучал гимн России. Одна женщина расчувствовалась до слез, рассказывая о любви сербов к России. Невероятно тёплая атмосфера – из Белграда с любовью. Сербы все ещё надеются, что однажды русская колонна с символикой Z или V освободит и Косово... ".

Но есть и другие новости. Болгарская кириллица на сайтах госучреждений заменит шрифты, использующие российский вариант кириллицы, сообщило на прошлой неделе министерство электронного управления. Это делается в целях сохранения и развития национальной идентичности, пояснил министр Божидар Божанов. Работа над проектом началась до событий в Украине, и прощание с российской кириллицей ими не продиктовано, но происходит в подходящий момент, отметил он.

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович распорядилась отменить курс русского языка для дипломатов, на который записались сорок с лишним человек.

Мэр Тираны Эрион Велиай известил в Твиттере, что улица, на которой в албанской столице стоят посольства России, Украины, а также Сербии и Косова, теперь называется улицей Свободной Украины. Война в Косове и война России с Украиной определили наше поколение, а эта улица будет определять наш город, сказал Велиай. Так что посольствам придется перепечатать свои визитные карточки, добавил он.

Автор – корреспондент "Новой газеты" на Балканах, специально для Радио Свобода