Брюссель расследует попытки влияния РФ на ход кампании по выборам в ЕС

Власти Бельгии начали расследование предполагаемого вмешательства России в июньские выборы депутатов Европейского парламента. Об этом объявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. По его словам, бельгийская разведка подтвердила существование сети агентов, которые пытаются подорвать европейскую поддержку Украины. Об этом сообщает агентство AP и другие мировые СМИ.

Бельгия в настоящее время председательствует, по ротации, в Европейском союзе.

Глава правительства Бельгии рассказал, что бельгийские спецслужбы подтвердили существование пророссийских сетей. Они действуют в нескольких странах ЕС, а также в самой Бельгии.

Бельгийские ведомства тесно сотрудничают с властями Чехии, где была раскрыта операция по распространению пророссийского влияния. К членам Европейского парламента обращались агенты, предлагавшие деньги на продвижение российской пропаганды.

Кому именно предлагали деньги, кто и на каких условиях, бельгийский премьер не уточнил, так что имена подозреваемых не известны, обращает внимание Би-би-си.

Неизвестно также, связано ли это заявление как-либо с тем, что в декабре 2022 года бельгийские власти объявили о раскрытии некой "операции по манипулированию влиянием в Европейском парламенте" с участием чиновников из Катара. Власти Катара отвергли эти обвинения.

Как утверждает Де Кроо, непосредственно на территории Бельгии никто никому ничего не платил, однако именно здесь заседает Европарламент и расположены другие европейские институты. А следовательно, по логике премьера, пишет Би-би-си, расследование должны вести бельгийские власти.

"Это серьёзная угроза, так что я принял меры, — сказал Де Коор. — Мы должны действовать на национальном уровне и на уровне ЕС".

Премьер подтвердил, что выдвинутые обвинения будут обсуждаться на саммите лидеров стран Евросоюза, который должен состояться на следующей неделе.

"По данным разведки, цель Москвы в том, чтобы помочь избранию пророссийских кандидатов в Европейский парламент и укрепить пророссийские настроения среди европейских политиков", сказал Де Кроо журналистам в Брюсселе.

Парламентские выборы в странах ЕС состоятся 6 - 9 июня.